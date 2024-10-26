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Тахир Будагов: COP29 станет платформой для донесения азербайджанских реалий до мировой общественности

Тахир Будагов: COP29 станет платформой для донесения азербайджанских реалий до мировой общественности COP29 станет очередной международной платформой для донесения азербайджанских реалий до мировой общественности.
COP29
26 октября 2024 г. 17:50
Тахир Будагов: COP29 станет платформой для донесения азербайджанских реалий до мировой общественности

COP29 станет очередной международной платформой для донесения азербайджанских реалий до мировой общественности.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), руководитель Центрального аппарата Тахир Будагов во время выступления в финальном этапе общереспубликанской интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?".

По его словам, целенаправленная политика, проводимая под руководством президента Ильхама Алиева и основанная на национальных интересах и нормах международного права, эффективно отвечает на современные вызовы, которые волнуют человечество, народы и государства.

"Особо стоит отметить последовательные усилия Азербайджана в борьбе с изменением климата в рамках повестки "зеленой энергии". Единогласное решение о проведении COP29 в Азербайджане подтверждает высокий уровень доверия к нашей стране на международной арене. Накопленный опыт и достигнутые успехи позволяют с уверенностью сказать, что Азербайджан достойно проведет это важное мероприятие. COP29, который пройдет уже через несколько дней, станет ценным вкладом нашей страны в глобальную борьбу с изменением климата и еще одной значимой платформой для демонстрации азербайджанских реалий миру", - отметил заместитель председателя ПЕА.

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Версия на азербайджанском языке Tahir Budaqov: COP29 Azərbaycan reallıqlarını dünyaya çatdırmaq üçün növbəti beynəlxalq platforma olacaq

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