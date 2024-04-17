Султан Аль Джабер обсудил план реализации климатического финансирования СОР29
Султан Аль Джабер обсудил план реализации климатического финансирования СОР29Президент СОР28 Султан Аль Джабер обсудил с заместителем министра экономики, торговли и промышленности Японии Ёсидо Нобухиро необходимость сосредоточения на надежном и амбициозном плане реализации увеличения объема климатического финансирования на предсто
Президент СОР28 Султан Аль Джабер обсудил с заместителем министра экономики, промышленности и торговли в парламенте Японии Ёсидо Нобухиро необходимость наличия надежного плана реализации увеличения объема климатического финансирования на предстоящем СОР29.
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР28 в социальной сети "Х".
"Президент COP28 Султан Аль Джабер встретился сегодня с заместителем министра экономики, торговли и промышленности в парламенте Японии Ёсида Нобухиро. На встрече в Абу-Даби Султан Аль Джабер поблагодарил Японию за постоянную поддержку инициатив COP28 и Консенсуса ОАЭ. Они также обсудили необходимость выработки надежного и амбициозного плана реализации увеличения объема климатического финансирования на предстоящем СОР29, а также выполнения расширенных Национальных обязательств для борьбы с климатическими изменениями (NDCs) к СОР30", - говорится в сообщении.
Напомним, 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29) пройдет в Азербайджане в ноябре этого года.
COP28 President Dr. Sultan Al Jaber today met with Yoshida Nobuhiro, Japan's Parliamentary Vice-Minister of Economy, Trade, and Industry.
During the meeting in Abu Dhabi, Dr. Al Jaber thanked Japan for their continued support for COP28 initiatives and the endorsement of the UAE… pic.twitter.com/azXP3Hv316