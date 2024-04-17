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Султан Аль Джабер обсудил план реализации климатического финансирования СОР29

Султан Аль Джабер обсудил план реализации климатического финансирования СОР29 Президент СОР28 Султан Аль Джабер обсудил с заместителем министра экономики, торговли и промышленности Японии Ёсидо Нобухиро необходимость сосредоточения на надежном и амбициозном плане реализации увеличения объема климатического финансирования на предсто
COP29
17 апреля 2024 г. 15:59
Султан Аль Джабер обсудил план реализации климатического финансирования СОР29

Президент СОР28 Султан Аль Джабер обсудил с заместителем министра экономики, промышленности и торговли в парламенте Японии Ёсидо Нобухиро необходимость наличия надежного плана реализации увеличения объема климатического финансирования на предстоящем СОР29.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР28 в социальной сети "Х".

"Президент COP28 Султан Аль Джабер встретился сегодня с заместителем министра экономики, торговли и промышленности в парламенте Японии Ёсида Нобухиро. На встрече в Абу-Даби Султан Аль Джабер поблагодарил Японию за постоянную поддержку инициатив COP28 и Консенсуса ОАЭ. Они также обсудили необходимость выработки надежного и амбициозного плана реализации увеличения объема климатического финансирования на предстоящем СОР29, а также выполнения расширенных Национальных обязательств для борьбы с климатическими изменениями (NDCs) к СОР30", - говорится в сообщении.

Напомним, 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29) пройдет в Азербайджане в ноябре этого года.

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Версия на азербайджанском языке Sultan Əl-Cabir COP29 iqlim maliyyələşdirməsi üzrə icra planını müzakirə edib
Версия на английском языке Sultan Al Jaber mulls implementation plan for COP29 climate finance

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