Султан Аль Джабер обсудил план реализации климатического финансирования СОР29

Президент СОР28 Султан Аль Джабер обсудил с заместителем министра экономики, промышленности и торговли в парламенте Японии Ёсидо Нобухиро необходимость наличия надежного плана реализации увеличения объема климатического финансирования на предстоящем СОР29.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР28 в социальной сети "Х".

"Президент COP28 Султан Аль Джабер встретился сегодня с заместителем министра экономики, торговли и промышленности в парламенте Японии Ёсида Нобухиро. На встрече в Абу-Даби Султан Аль Джабер поблагодарил Японию за постоянную поддержку инициатив COP28 и Консенсуса ОАЭ. Они также обсудили необходимость выработки надежного и амбициозного плана реализации увеличения объема климатического финансирования на предстоящем СОР29, а также выполнения расширенных Национальных обязательств для борьбы с климатическими изменениями (NDCs) к СОР30", - говорится в сообщении.

Напомним, 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29) пройдет в Азербайджане в ноябре этого года.