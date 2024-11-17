Спикер Милли Меджлиса Азербайджана встретилась с албанской коллегой

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем парламента Албании Элисой Спиропали, которая находится с визитом в нашей стране для участия в Парламентской встрече, организованной совместно парламентом Азербайджана и Межпарламентским сою

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем парламента Албании Элисой Спиропали, которая находится с визитом в нашей стране для участия в Парламентской встрече, организованной совместно парламентом Азербайджана и Межпарламентским союзом в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку.

Об этом Report сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Приветствуя гостью, спикер Сахиба Гафарова поблагодарила председателя парламента Албании за участие в COP29 и интересное выступление. Было отмечено, что президент Албании Эди Рама также принял участие в Саммите лидеров COP29. Эти факты являются показателем дружественных отношений между нашими странами.

Элиса Спиропали поздравила с высоким уровнем организации как COP29, так и Парламентской встречи, отметив, что сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата является достаточно важным и масштабным мероприятием. Она отметила, что Азербайджан успешно принимает это глобальное мероприятие. По мнению гостьи, проведение Парламентской встречи отражает поддержку Милли Меджлисом решения вопросов, связанных с изменением климата.

В ходе беседы было отмечено, что изменение климата является наиболее актуальной проблемой нашего времени, которая затронула все страны. Стороны подчеркнули важность увеличения поддержки, оказываемой развитыми странами малым островным государствам.

Председатель парламента Албании с удовольствием вспомнила встречу с председателем Милли Меджлиса в Женеве (Швейцария) в октябре этого года и выразила удовлетворение развитием дружественных отношений между двумя странами и народами. Также было отмечено, что Азербайджан и Албания совместно реализуют ряд важных проектов.

В ходе беседы также обсуждалось дальнейшее укрепление межпарламентского сотрудничества. Была выражена удовлетворенность совместной деятельностью и взаимной поддержкой парламентов двух стран в ряде международных парламентских организаций. Было отмечено, что расширение взаимных визитов и контактов, связей между парламентскими комитетами и группами дружбы будет способствовать дальнейшему углублению отношений между законодательными органами Азербайджана и Албании.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова проинформировала гостью о ситуации в регионе. Она с сожалением отметила, что после восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности и суверенитета со стороны некоторых государств были попытки политических нападок и давления на нашу страну. Однако Азербайджан верен своему пути развития.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.