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Спецпредставитель президента РФ приедет с деловым визитом в Азербайджан

Спецпредставитель президента РФ приедет с деловым визитом в Азербайджан Специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов прибудет с деловым визитом в Азербайджан, где будет находиться с 12 по 15 июля.
COP29
12 июля 2024 г. 12:56
Спецпредставитель президента РФ приедет с деловым визитом в Азербайджан

Специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов прибудет с деловым визитом в Азербайджан, где будет находиться с 12 по 15 июля.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу Бориса Титова.

В программу поездки входит встреча Титова с заместителем премьер-министра Азербайджана Али Ахмедовым, министром экономики Микаилом Джаббаровым и министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым.

Поездка спецпредставителя Президента России состоится в рамках подготовки к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре 2024 года.

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Версия на английском языке Russian president’s special envoy to pay working visit to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Rusiya Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Azərbaycana işgüzar səfər edəcək

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