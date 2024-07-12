Спецпредставитель президента РФ приедет с деловым визитом в Азербайджан

Специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов прибудет с деловым визитом в Азербайджан, где будет находиться с 12 по 15 июля.

Специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов прибудет с деловым визитом в Азербайджан, где будет находиться с 12 по 15 июля.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу Бориса Титова.

В программу поездки входит встреча Титова с заместителем премьер-министра Азербайджана Али Ахмедовым, министром экономики Микаилом Джаббаровым и министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым.

Поездка спецпредставителя Президента России состоится в рамках подготовки к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре 2024 года.