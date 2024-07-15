Спецпредставитель президента РФ: COP29 cтоит во главе мировой повестки

29-ая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) сегодня стоит во главе мировой повестки дня.

29-ая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) сегодня стоит во главе мировой повестки дня.

Как сообщает Report, об этом спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Борис Титов заявил журналистам в Баку.

"Мы провели первый обмен мнениями, узнали больше о том, как COP29 готовится в Азербайджане, какая огромная работа сегодня ведется – даже представить себе сложно", - сказал Титов.

Спецпредставитель президента РФ отметил важность участия предпринимателей в разработке этой повестки и их вовлечение в решение задач по борьбе с изменением климата.

Отметим, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года.