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Спецпосол по климату: Италия ускоряет реализацию планов по адаптации к изменению климата

Спецпосол по климату: Италия ускоряет реализацию планов по адаптации к изменению климата 17:43
COP29
19 ноября 2024 г. 18:24
Спецпосол по климату: Италия ускоряет реализацию планов по адаптации к изменению климата

Италия активизирует деятельность для ускорения реализации планов по адаптации к изменению климата.

Как сообщает Report, об этом заявил специальный посланник Италии по климату Франческо Корваро на мероприятии "Прогресс в разработке и реализации национальных планов адаптации: Ускорение мер по адаптации" в рамках COP29.

"В рамках председательства Италии в G7 в этом году было решено уделить особое внимание адаптации, включив этот вопрос в итоговые документы Венарии", – отметил Ф.Корваро. По его словам, адаптация часто сталкивается с трудностями в финансировании, поэтому Италия активно продвигает инициативу Центра адаптации G7.

Одной из ключевых задач Центра, как подчеркнул посол, является сотрудничество с Глобальной сетью NAP для укрепления национальных планов адаптации в развивающихся странах. "Изменение климата уже оказывает воздействие, и важно, чтобы развивающиеся страны имели эффективные стратегии борьбы с этими вызовами. Однако, финансирование таких мер остается сложной задачей".

Корваро добавил, что Италия, сталкиваясь с природными катастрофами, такими как землетрясения и извержения вулканов, осознает трудности процесса адаптации и готова поддерживать усилия развивающихся стран через Центр адаптации G7.

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Версия на азербайджанском языке İqlim üzrə xüsusi səfir: “İtaliya iqlim dəyişikliklərinə uyğunlaşma planlarını sürətləndirir”

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