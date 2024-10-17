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Создается доступная инфраструктура для инклюзивного участия на COP29

Создается доступная инфраструктура для инклюзивного участия на COP29 18:50
COP29
17 октября 2024 г. 19:07
Создается доступная инфраструктура для инклюзивного участия на COP29

Азербайджанская операционная компания COP29 с целью создания инклюзивной среды и обеспечения доступности для всех участников климатической конференции COP29 внедряет ряд решений на Олимпийском стадионе Баку, где будет проходить мероприятие.

Как сообщили Report в пресс-службе Азербайджанской операционной компании COP29, обеспечение инклюзивности и доступности, являющееся одним из семи ключевых обязательств в политике устойчивого развития компании, является приоритетом при организации мероприятия. Впервые в истории COP в Баку в зале пленарных заседаний будут предоставлены услуги перевода на язык жестов и аудиоиндукция для лиц с нарушениями слуха и речи. Также в ходе сессий и панелей будут работать сурдопереводчики.

При разработке дизайна площадки учтены потребности людей с нарушениями зрения. Зоны и залы оснащены табличками, картами и брошюрами, выполненными шрифтом Брайля. Примечательно, что большая часть этих материалов подготовлена людьми с нарушениями зрения из Азербайджана.

На мероприятии будет работать информационный пункт по вопросам доступности, где участники смогут получить карты, выполненные шрифтом Брайля, а также ленты с символом подсолнуха для людей со скрытой инвалидностью. В пункте будут предоставлены услуги по ремонту и зарядке электрических инвалидных колясок. Кроме того, на территории мероприятия предусмотрены пандусы, лифты, специальные парковочные места, доступные санитарные узлы и комната для комфортного отдыха.

Для облегчения прохода на территорию мероприятия предусмотрены зоны "зеленого прохода", а также впервые в истории COP - тактильные карты (для незрячих и слабовидящих людей) на входах в "Синюю" и "Зеленую" зоны.

Инклюзивность также применяется в услугах транспорта и размещения. Предоставляется широкий выбор доступных мест проживания и транспортных средств, чтобы облегчить передвижение участников с ограниченными возможностями.

Для поддержки инклюзивной среды и участия людей с ограниченными возможностями компания проводит тренинги для сотрудников и волонтеров COP29, которые помогут им приобрести навыки взаимодействия и поддержки всех участников конференции.

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Версия на азербайджанском языке COP29 konfrans məkanında inklüziv iştirak üçün müyəssər infrastruktur qurulur

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