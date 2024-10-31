Состоялось восьмое заседание Организационного комитета в связи с COP29

31 октября состоялось 8-е заседание Организационного комитета по проведению 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

31 октября состоялось 8-е заседание Организационного комитета по проведению 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Report, руководитель Администрации президента и председатель Организационного комитета Самир Нуриев отметил, что до COP29 остаются считанные дни, в связи с чем подготовка к мероприятию ускорена и находится на последнем этапе.

Нуриев напомнил, что 17 октября президент Ильхам Алиев ознакомился с подготовительными работами на Бакинском Олимпийском стадионе и дал необходимые указания. Он также подчеркнул, что на Саммите лидеров COP29 ожидается участие более 100 глав государств и правительств, а также вице-президентов.

По его словам, для участия в COP29 уже зарегистрировалось более 50 тысяч человек, и это число продолжает расти, так как регистрация еще открыта. Он отметил большой интерес к участию в COP29 со стороны зарубежных СМИ и неправительственных организаций.

На заседании был продемонстрирован видеоролик, отражающий текущее состояние подготовительных работ на Бакинском Олимпийском стадионе.

В завершение заседания Самир Нуриев выразил уверенность, что под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан достигнет очередного исторического успеха на COP29, и дал поручения по продолжению выполнения Плана мероприятий COP29 и другим соответствующим вопросам.