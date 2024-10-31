О нас

Состоялось восьмое заседание Организационного комитета в связи с COP29

Состоялось восьмое заседание Организационного комитета в связи с COP29 31 октября состоялось 8-е заседание Организационного комитета по проведению 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
COP29
31 октября 2024 г. 19:28
Состоялось восьмое заседание Организационного комитета в связи с COP29

31 октября состоялось 8-е заседание Организационного комитета по проведению 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Report, руководитель Администрации президента и председатель Организационного комитета Самир Нуриев отметил, что до COP29 остаются считанные дни, в связи с чем подготовка к мероприятию ускорена и находится на последнем этапе.

Нуриев напомнил, что 17 октября президент Ильхам Алиев ознакомился с подготовительными работами на Бакинском Олимпийском стадионе и дал необходимые указания. Он также подчеркнул, что на Саммите лидеров COP29 ожидается участие более 100 глав государств и правительств, а также вице-президентов.

По его словам, для участия в COP29 уже зарегистрировалось более 50 тысяч человек, и это число продолжает расти, так как регистрация еще открыта. Он отметил большой интерес к участию в COP29 со стороны зарубежных СМИ и неправительственных организаций.

На заседании был продемонстрирован видеоролик, отражающий текущее состояние подготовительных работ на Бакинском Олимпийском стадионе.

В завершение заседания Самир Нуриев выразил уверенность, что под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан достигнет очередного исторического успеха на COP29, и дал поручения по продолжению выполнения Плана мероприятий COP29 и другим соответствующим вопросам.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Фото8th meeting of COP29 Organizing Committee takes place in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29 ilə əlaqədar Təşkilat Komitəsinin səkkizinci iclası keçirilib

Самое читаемое

Дождливая погода в Азербайджане сохранится до полудня воскресенья
Дождливая погода в Азербайджане сохранится до полудня воскресенья
26 октября 2024 г. 21:36
Путешественница: В Карабахе гармонично сочетается историческая и современная архитектура
Путешественница: В Карабахе гармонично сочетается историческая и современная архитектура
28 октября 2024 г. 10:24
COP29 станет крупнейшим мероприятием, которое когда-либо принимал Азербайджан
COP29 станет крупнейшим мероприятием, которое когда-либо принимал Азербайджан
29 октября 2024 г. 21:43
Путешественник из Великобритании: В Азербайджане очень трепетно относятся к историческим памятникам
Путешественник из Великобритании: В Азербайджане очень трепетно относятся к историческим памятникам
28 октября 2024 г. 10:45
Температура воздуха в Баку завтра прогреется до 19 градусов
Температура воздуха в Баку завтра прогреется до 19 градусов
29 октября 2024 г. 12:19
Всемирный банк: В Армении отмечается замедление экономического роста
Всемирный банк: В Армении отмечается замедление экономического роста
30 октября 2024 г. 22:44
В Судане при нападении боевиков СБР погибли 124 человека
В Судане при нападении боевиков СБР погибли 124 человека
27 октября 2024 г. 00:34
Глава Нацслужбы гидрометеорологии объяснил причины ливней на Абшероне
Глава Нацслужбы гидрометеорологии объяснил причины ливней на Абшероне
28 октября 2024 г. 16:29
Вооруженные силы Азербайджана вошли в рейтинг самых сильных армий мира
Вооруженные силы Азербайджана вошли в рейтинг самых сильных армий мира
28 октября 2024 г. 07:25
С завтрашнего дня прекращается движение автотранспорта на полосах COP29 в Баку
С завтрашнего дня прекращается движение автотранспорта на полосах COP29 в Баку
31 октября 2024 г. 20:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi