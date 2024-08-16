Состоялось шестое заседание Оргкомитета COP29

Состоялось шестое заседание Организационного комитета в связи с 29-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29).

Состоялось шестое заседание Организационного комитета 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29).

Как сообщает Report, руководитель администрации президента Азербайджана, председатель Организационного комитета Самир Нуриев отметил, что процесс подготовки к СОР29 под руководством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается во всех направлениях.

Председатель Организационного комитета подчеркнул, что 20 июля на 2-м Шушинском глобальном медиафоруме президент Ильхам Алиев озвучил важные тезисы, связанные с СОР29, подход главы государства заключается в налаживании мостов между развитыми и развивающимися странами.

Руководитель Администрации президента привлек внимание к тому, что президент Ильхам Алиев характеризует нашу повестку по СОР29 как прогнозируемую, настроенную на ясные цели и результаты, подчеркнул важность дальнейшей активной работы государственных структур, команды СОР29.

Самир Нуриев отметил, что в связи с приглашениями сторонам Рамочной конвенции ООН об изменении климата на предстоящий 12-13 ноября Саммит лидеров обеспечена полная инклюзивность.

Председатель Организационного комитета сказал, что Азербайджан прилагает искренние усилия для устранения имеющихся разногласий между развитыми и развивающимися странами по новой финансовой цели, в этом контексте он отметил, что 26-27 июля в Шамахы был организован такой инновационный формат как неформальные консультации на уровне руководителей делегаций различных стран.

Самир Нуриев сообщил, что полностью согласован окончательный текст соглашения "Страна-хозяйка", которое будет подписано между правительством Азербайджана и секретариатом Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Председатель Организационного комитета сказал, что инициативы Азербайджана, связанные с СОР29, доведены до широкой общественности, наибольшее внимание в международной плоскости привлекают инициативы и по прекращению огня в период проведения СОР и созданию Фонда действий по климатическому финансированию.

Самир Нуриев сообщил о предстоящем подписании в конце августа с организацией Содружество наций (Commonwealth) меморандумов о взаимопонимании относительно создания азербайджанской стороной Фонда технической помощи для малых островных развивающихся государств, реализации "Азеркосмос" в малых островных государствах проектов по изменениям климата.

Коснувшись заседаний Международного консультативного комитета СОР29 и Ученого совета СОР29, Самир Нуриев отметил важность максимального использования возможностей обоих институтов.

Министр экологии и природных ресурсов, назначенный президент СОР29 Мухтар Бабаев проинформировал об общем положении дел в связи с СОР29, неформальных консультациях, проведенных в конце июля в Шамахы на уровне руководителей делегаций различных стран, намеченных зарубежных визитах команды СОР29.

Начальник протокольной службы президента Азербайджанской Республики Ариф Самедов выступил по вопросу подготовки к Саммиту лидеров в рамках СОР29.

Министр внутренних дел Вилаят Эйвазов рассказал о мерах по обеспечению общественной безопасности во время СОР29 , сказал, что принимаются все необходимые меры.

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев выступил по вопросу организации транспорта в период СОР29, в том числе возможностях приема аэропортов.

Затем было заслушано выступление лидера высокого уровня по климату СОР29 Нигяр Арпадараи о деятельности лидера высокого уровня по климату СОР29.

Начальник Государственной пограничной службы Эльчин Гулиев выступил с сообщением о работе пропускных пунктов на государственной границе в связи с СОР29.

Председатель правления Азербайджанской операционной компании СОР29 Нармин Джарчалова рассказала об организационно-логистических вопросах, работах, проводимых на Бакинском олимпийском стадионе, "Голубой" и "Зеленой" зонах, организации там мероприятий и павильонов.

Председатель Общественного объединения Центр гендерного равенства молодежи Gender Hub Марьям Меджидова проинформировала о деятельности неправительственных организаций в связи с СОР29.

В заключение заседания были даны поручения по выполнению Плана мероприятий СОР29 и другим соответствующим вопросам.