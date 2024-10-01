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Состоялось седьмое заседание Оргкомитета по COP29

Состоялось седьмое заседание Оргкомитета по COP29 1 октября состоялось седьмое заседание Организационного комитета, созданного в связи с предстоящей в Баку 29-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
COP29
1 октября 2024 г. 19:03
Состоялось седьмое заседание Оргкомитета по COP29

1 октября состоялось седьмое заседание Организационного комитета, созданного в связи с предстоящей в Баку 29-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как передает Report, руководитель Администрации президента Азербайджана, председатель Организационного комитета Самир Нуриев рассказал о работе, проделанной в направлении выполнения плана мероприятий по COP29.

Он отметил, что президент Ильхам Алиев держит под постоянным контролем процесс подготовки к COP29.

Председатель Организационного комитета добавил, что государственные учреждения проведут многочисленные мероприятия совместно с международными партнерами в рамках COP29.

В ходе заседания выступили министр экологии и природных ресурсов, назначенный президент COP29 Мухтар Бабаев, помощник президента Азербайджанской Республики Анар Алакбаров, министр иностранных дел Джейхун Байрамов, министр финансов Самир Шарифов, министр науки и образования Эмин Амруллаев и другие официальные лица.

В завершение заседания были даны поручения по дальнейшей реализации плана мероприятий, посвященных COP29.

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