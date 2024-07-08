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Состоялось пятое заседание Оргкомитета COP29

Состоялось пятое заседание Оргкомитета COP29 Состоялось пятое заседание Оргкомитета в связи с COP29
COP29
8 июля 2024 г. 19:09
Состоялось пятое заседание Оргкомитета COP29

Состоялось пятое заседание Организационного комитета в связи с 29-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29).

Как сообщает Report, на заседании выступили руководитель Администрации президента Азербайджанской Республики, председатель оргкомитета Самир Нуриев, министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев, помощник президента Азербайджанской Республики Анар Алакбаров, глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева, министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров, глава ИВ Баку Эльдар Азизов и другие.

В заключение были даны поручения по реализации Плана мероприятий, связанного с организацией и проведением COP29, и другим соответствующим вопросам.

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Версия на английском языке Fifth meeting of COP29 Organizing Committee held
Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29 ilə əlaqədar Təşkilat Komitəsinin beşinci iclası keçirilib

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