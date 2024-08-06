В Баку открылся летний лагерь по изменению климата COP29

В Университете ADA состоялась церемония открытия проекта "Летний лагерь по изменению климата COP29" для молодых преподавателей.

В Университете ADA состоялась церемония открытия проекта "Летний лагерь по изменению климата COP29" для молодых преподавателей.

Как сообщает Report, на мероприятии, проведенном при модераторстве проректора Университета ADA Фариза Исмаилзаде, выступили назначенный президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, главный переговорщик COP29, заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев, лидер высокого уровня ООН по климату Нигяр Арпадараи, исполняющая обязанности резидента-представителя Программы развития ООН в Азербайджане Алессандра Роккасальво, молодежный защитник климата COP29, председатель Молодежной организации Движение неприсоединения Лейла Гасанова и др.

Отмечается, что одной из инициатив, реализуемых для достижения поставленных целей на пути к COP29, является организация летнего лагеря-тренинга по изменению климата. Целью проведения тренингов является информирование молодых педагогов об изменении климата и обеспечение их соответствующими знаниями и навыками для внедрения интеграционных возможностей в образование.