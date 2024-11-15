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SOCAR с помощью технологии Italgas устранит потери порядка 100 млн кубометров газа

SOCAR с помощью технологии Italgas устранит потери порядка 100 млн кубометров газа Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в сотрудничестве с итальянской компанией Italgas начала использовать передовую технологию Picaro для выявления и устранения утечек метана.
COP29
15 ноября 2024 г. 18:54
SOCAR с помощью технологии Italgas устранит потери порядка 100 млн кубометров газа

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в сотрудничестве с итальянской компанией Italgas начала использовать передовую технологию Picaro для выявления и устранения утечек метана.

Как передает Report, об этом сообщил вице-президент SOCAR Афган Исаев в ходе сессии "Прогресс SOCAR в декарбонизации: проблемы и достижения" в рамках COP29.

"Мы уже применяем эту технологию в Баку. Пилотный проект охватывает 4000 километров газопроводов, из которых на текущий момент обследовано 850 километров. Как только Picaro выявляет утечки, наши команды со специальными устройствами Picaro направляются на место, чтобы точно определить и устранить их. Это только начало. Мы планируем внедрение умных счетчиков, технологий искусственного интеллекта и готовы поделиться прогрессом на COP30 в следующем году", - заявил А.Исаев.

По его словам, SOCAR также уделяет внимание совершенствованию системы мониторинга, отчетности и верификации (MRV). "Проанализировав нашу существующую систему в конце прошлого года, мы пришли к выводу, что она была недостаточно эффективной и аналитической. Недавно мы выбрали новую MRV-систему, заключили контракт и начали её внедрение. Она будет интегрирована с нашей метановой системой искусственного интелекта, чтобы обеспечить своевременную и точную информацию для принятия решений", - отметил А.Исаев.

В рамках комплексного подхода, включающего использование спутников, дронов и наземных инструментов (таких как OGI-камеры), SOCAR уже выявила около 1100 утечек, что соответствует потерям порядка 100 миллионов кубометров газа. На сегодняшний день устранено 350 утечек, и компания планирует довести этот показатель до 400 в ближайшие месяцы, а к концу следующего года полностью устранить проблему, - сказал вице-президент Госнефтекомпании.

А.Исаев также отметил, что SOCAR активно изучает возможности для развития низкоуглеродного бизнеса: "Мы обдумываем два подхода - развивать технологии и навыки самостоятельно или сотрудничать с партнерами. Наш выбор будет направлен на ускорение внедрения решений для декарбонизации".

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Версия на английском языке SOCAR to eliminate losses of about 100 million cubic meters of gas using Italgas technology

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