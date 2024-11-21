SOCAR и Tree Energy Solutions подписали Соглашение о совместном исследовании

В рамках COP29 между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и глобальной компанией зеленой энергии Tree Energy Solutions (TES) подписано Соглашение о совместном исследовании с целью изучения развития проекта по производству синтетического

В рамках COP29 между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и глобальной компанией зеленой энергии Tree Energy Solutions (TES) подписано Соглашение о совместном исследовании с целью изучения развития проекта по производству синтетического природного газа (e-NG) в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Согласно документу, предусматривается осуществление совместной деятельности по оценке технической, экономической и коммерческой целесообразности применения передовой модульной технологии TES в регионе.

Отметим, что стратегическое расположение Азербайджана и обширный энергетический опыт SOCAR создают благоприятные возможности для производства e-NG в нашей стране. Кроме того, произведенный в Азербайджане e-NG может быть доставлен в Европу через Южный газовый коридор.