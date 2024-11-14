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SOCAR Green подписала стратегические соглашения по зеленой энергии в рамках COP29

SOCAR Green подписала стратегические соглашения по зеленой энергии в рамках COP29 В рамках COP29 в Баку компания SOCAR Green подписала несколько стратегических соглашений, направленных на развитие возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности и поддержку устойчивого будущего Азербайджана.
COP29
14 ноября 2024 г. 13:25
SOCAR Green подписала стратегические соглашения по зеленой энергии в рамках COP29

В рамках COP29 в Баку компания SOCAR Green подписала несколько стратегических соглашений, направленных на развитие возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности и поддержку устойчивого будущего Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR Green, меморандум о взаимопонимании, подписанный с Siemens Energy и Nobel Energy, предусматривает совместную разработку проектов возобновляемых источников энергии, повышение энергетической безопасности и ускорение перехода региона на более чистую энергию.

Соглашение о стратегическом сотрудничестве между SOCAR Green, Smart Sustainability Solutions (S3) и VEMA SA обеспечит внедрение экологически безопасных решений в энергетическом секторе Азербайджана.

Меморандум о взаимопонимании, подписанный с Esyasoft Holding, предполагает сотрудничество в области возобновляемых источников энергии, устойчивости и экологических решений.

Еще один Меморандум о взаимопонимании между с компанией FAS Renewables Company Саудовской Аравии призван провести оценку целесообразности установки солнечных панелей на крыше и изучить проекты солнечной энергетики средней мощности.

Меморандум о взаимопонимании между SOCAR Green и Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана предусматривает повышение энергоэффективности в области управления водными ресурсами и расширению решений в области ВИЭ.

Соглашение о сотрудничестве с Азиатским банком развития содействует оказанию технической помощи в укреплении операционной модели SOCAR Green, поддержку целей декарбонизации.

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Версия на азербайджанском языке Фото“SOCAR Green” Azərbaycanda “yaşıl enerji” mənbələrinin inkişafı üçün strateji sazişlər imzalayıb

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