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Серж Вильмес: Времени для эффективной борьбы с климатическим кризисом становится все меньше

Серж Вильмес: Времени для эффективной борьбы с климатическим кризисом становится все меньше Времени для эффективной борьбы с климатическим кризисом и устранения его последствий становится все меньше.
COP29
20 ноября 2024 г. 10:53
Серж Вильмес: Времени для эффективной борьбы с климатическим кризисом становится все меньше

Времени для эффективной борьбы с климатическим кризисом и устранения его последствий становится все меньше.

Как передает Report, об этом заявил министр окружающей среды, климата и биоразнообразия Люксембурга Серж Вильмес на заседании высокого уровня в рамках COP29.

"Решения, принятые на COP28 в Дубае, стали результатом больших усилий. Теперь необходимо превратить их в конкретные действия посредством национально определяемых вкладов. Также важно, чтобы решения, принятые в Баку, четко отражали последующие действия", - сказал он.

По его словам, новая коллективная количественная цель станет решающим элементом наследия COP29.

"Люксембург уже является крупным вкладчиком в международное климатическое финансирование. В этом контексте я с гордостью объявляю, что правительство Люксембурга только что решило увеличить свой вклад на 100 миллионов евро на следующий пятилетний цикл, при этом 320 миллионов евро будут выделены между 2026 и 2030 годами", - сказал Вильмес.

Вильмес подчеркнул, что солидарность и амбиции являются ключевыми словами не только на COP29, но и на протяжении всего периода климатической борьбы.

Министр также выразил благодарность Азербайджану за высокую организацию климатической конференции.

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Версия на азербайджанском языке Lüksemburqlu nazir: İqlim böhranı ilə effektiv mübarizədə vaxt daralır
Версия на английском языке Serge Wilmes: Time running out to effectively tackle the climate crisis

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