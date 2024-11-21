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Серджиу Лазаренку: Экономика Молдовы сталкивается с серьезными проблемами в связи с изменением климата

Серджиу Лазаренку: Экономика Молдовы сталкивается с серьезными проблемами в связи с изменением климата 14:46
COP29
21 ноября 2024 г. 15:11
Серджиу Лазаренку: Экономика Молдовы сталкивается с серьезными проблемами в связи с изменением климата

Изменение климата - это реальный кризис, который оказывает серьезное влияние на экономику Молдовы.

Как сообщает Report, об этом сказал министр окружающей среды Молдовы Серджиу Лазаренку на мероприятии "Отмечаем жизненную линию воды для климата, природы и людей" в рамках COP29.

По его словам, будущее человечества тесно связано с водными ресурсами: "Для Молдовы изменение климата уже реальный кризис, проявляющийся в виде засухи и нехватки воды, оказывающий серьезное влияние на повседневную жизнь и экономику, особенно в сельских общинах, зависящих от сельского хозяйства. Повышение температуры, частые засухи и нерегулярные осадки снижают производство основных культур, таких как пшеница и кукуруза. Виноградники, являющиеся основой нашей экономики и наследия, сталкиваются с растущими проблемами. Отсутствие доступа к воде становится серьезной проблемой, угрожающей как сельскому хозяйству, так и повседневным потребностям населения".

Лазаренку отметил, что основными водными ресурсами для Молдовы являются две трансграничные реки - Днестр и Прут: "Например, 80% населения получает воду из реки Днестр. Эта река обеспечивает потребности в воде 98% жителей Кишинева. Международное сотрудничество в области интегрированного управления водными ресурсами является ключом к обеспечению устойчивого развития и эффективного использования водных ресурсов в меняющейся среде, где их нехватка является общей проблемой".

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Версия на английском языке Sergiu Lazarencu: Moldova's economy faces serious challenges due to climate change
Версия на азербайджанском языке Moldovalı nazir: “İqlim dəyişmələri iqtisadiyyatımıza ciddi təsir göstərir”

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