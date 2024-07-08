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Окончательный текст Соглашения о принимающей стране по СОР29 будет готов в ближайшее время

Окончательный текст Соглашения о принимающей стране по СОР29 будет готов в ближайшее время Окончательный текст Соглашения о "Принимающей стране" между правительством Азербайджана и Секретариатом Рамочной конвенции ООН об изменении климата скоро будет готов с учетом мнений соответствующих государственных органов.
COP29
8 июля 2024 г. 19:24
Окончательный текст Соглашения о принимающей стране по СОР29 будет готов в ближайшее время

Окончательный текст Соглашения о принимающей стране между правительством Азербайджана и Секретариатом Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР) будет готов в ближайшее время.

Как сообщает Report, об этом на пятом заседании Организационного комитета COP29 заявил руководитель Администрации президента Азербайджанской Республики Самир Нуриев.

По его словам, текст соглашения готовится с учетом заключений соответствующих государственных органов.

Он отметил, что после Боннской климатической конференции Азербайджан вступил в активную фазу председательства на COP29.

Нуриев сообщил, что на основе предложений государственных органов и обсуждений с ООН и международными организациями подготовлен первоначальный список из 14 инициатив. Также по согласованию с ООН уже распределены тематические дни COP29.

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Версия на азербайджанском языке COP29-la bağlı “Ev Sahibi Ölkə” Sazişinin yekun mətni yaxın zamanlarda hazır olacaq

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