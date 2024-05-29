О нас

Сахиб Мамедов обсудил с региональным директором ПРООН подготовку к СОР29

Сахиб Мамедов обсудил с региональным директором ПРООН подготовку к СОР29 Заместитель министра экономики Сахиб Мамедов обсудил с региональным директором Программы развития ООН (ПРООН) по Европе и странам СНГ Иваной Живкович сотрудничество в рамках подготовки к СОР29.
COP29
29 мая 2024 г. 19:55
Сахиб Мамедов обсудил с региональным директором ПРООН подготовку к СОР29

Заместитель министра экономики Сахиб Мамедов обсудил с региональным директором Программы развития ООН (ПРООН) по Европе и странам СНГ Иваной Живкович сотрудничество в рамках подготовки к СОР29.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство экономики Азербайджана.

На встрече была подчеркнута важность эффективного сотрудничества Азербайджана с ООН и ее специализированными структурами для достижения целей развития.

Было отмечено, что реализация "Рамочного документ о сотрудничестве в области устойчивого развития между ООН и Азербайджаном на 2021-2025 годы" оказывает положительное влияние на проводимые в Азербайджане реформы, играет важную роль в достижении целей устойчивого развития (ЦУР) и реализации проектов в рамках "Национальных приоритетов социально-экономического развития: Азербайджан 2030”.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan COP29-da BMT-nin İnkişaf Proqramı ilə əməkdaşlıq edə bilər

Экслюзивные новости

ЕБРР: Первый кредит Азербайджану для зеленого перехода может быть одобрен до конца года
ЕБРР: Первый кредит Азербайджану для "зеленого перехода" может быть одобрен до конца года
29 мая 2024 г. 15:27
Владанка Андреева: Стремимся сделать COP29 ключевым событием в борьбе с изменением климата
ФотоВладанка Андреева: Стремимся сделать COP29 ключевым событием в борьбе с изменением климата
29 мая 2024 г. 13:45
Андрей Боич: Ядерная энергия может помочь в достижении климатических целей
Андрей Боич: Ядерная энергия может помочь в достижении климатических целей
27 мая 2024 г. 15:18
Прямые авиарейсы между Баку и Ригой продлятся до конца ноября в связи с СОР29
Прямые авиарейсы между Баку и Ригой продлятся до конца ноября в связи с СОР29
27 мая 2024 г. 13:29
Али Факих: Необходимо создать механизмы для стимуляции сокращения парниковых газов
Али Факих: Необходимо создать механизмы для стимуляции сокращения парниковых газов
27 мая 2024 г. 12:45
Назначен новый посол Бельгии в Азербайджане
Назначен новый посол Бельгии в Азербайджане
27 мая 2024 г. 11:40
Италия намерена расширить экспорт аграрной техники в Азербайджан
Италия намерена расширить экспорт аграрной техники в Азербайджан
24 мая 2024 г. 20:46
Азербайджан заинтересован в участии нидерландских компаний в модернизации местных теплиц
Азербайджан заинтересован в участии нидерландских компаний в модернизации местных теплиц
24 мая 2024 г. 17:45
Милли Меджлис обсудит изменения в бюджете ГФСЗ на этот год
Милли Меджлис обсудит изменения в бюджете ГФСЗ на этот год
23 мая 2024 г. 13:19
В Милли Меджлис поступил законопроект о внесении изменений в закон О государственном бюджете на 2024 год
В Милли Меджлис поступил законопроект о внесении изменений в закон "О государственном бюджете на 2024 год"
23 мая 2024 г. 12:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi