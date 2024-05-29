Сахиб Мамедов обсудил с региональным директором ПРООН подготовку к СОР29

Заместитель министра экономики Сахиб Мамедов обсудил с региональным директором Программы развития ООН (ПРООН) по Европе и странам СНГ Иваной Живкович сотрудничество в рамках подготовки к СОР29.

Заместитель министра экономики Сахиб Мамедов обсудил с региональным директором Программы развития ООН (ПРООН) по Европе и странам СНГ Иваной Живкович сотрудничество в рамках подготовки к СОР29.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство экономики Азербайджана.

На встрече была подчеркнута важность эффективного сотрудничества Азербайджана с ООН и ее специализированными структурами для достижения целей развития.

Было отмечено, что реализация "Рамочного документ о сотрудничестве в области устойчивого развития между ООН и Азербайджаном на 2021-2025 годы" оказывает положительное влияние на проводимые в Азербайджане реформы, играет важную роль в достижении целей устойчивого развития (ЦУР) и реализации проектов в рамках "Национальных приоритетов социально-экономического развития: Азербайджан 2030”.