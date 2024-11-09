Садыр Жапаров посетит Азербайджан для участия в COP29

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 11–13 ноября посетит с рабочим визитом Азербайджан для участия в 29-й Конференции сторон рамочной Конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 11–13 ноября посетит с рабочим визитом Азербайджан для участия в 29-й Конференции сторон рамочной Конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как передает Report со ссылкой на кыргызстанские СМИ, об этом сообщил завотделом внешней политики Администрации президента Муратбек Азымбакиев.

В Баку 12 ноября глава Кыргызстана примет участие в церемонии открытия климатического саммита и выступит на пленарной сессии конференции.

На мероприятии "Диалог высокого уровня: продвижение горной повестки и актуализация темы гор и изменения климата", которое 13 ноября организует Кыргызстан совместно с Азербайджаном и Монголией на полях COP29, выступит Садыр Жапаров, президент Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха, президент Непала Рама Чандры Поудела, а также главы других делегаций и международных организаций.