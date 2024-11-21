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Рут Дэвис: Настало время применить интегрированный подход при решении экологических проблем

Рут Дэвис: Настало время применить интегрированный подход при решении экологических проблем 18:38
COP29
21 ноября 2024 г. 19:52
Рут Дэвис: Настало время применить интегрированный подход при решении экологических проблем

Вода создает важную связь между поддержанием экосистем, изменением климата, природой и продовольственной безопасностью, в связи с чем необходимо усилить сотрудничество по различными конвенциями в рамках ООН.

Как сообщает Report, об этом заявила специальный представитель Министерства иностранных дел Великобритании и Северной Ирландии по вопросам окружающей среды Рут Дэвис на мероприятии "Вода для климата: Интеграция водных вопросов в NDC и NAP" в рамках COP29.

Р. Дэвис подчеркнула важность сотрудничества для решения глобальных экологических проблем, отметив ключевую роль воды: "Вода связывает все экологические проблемы. Она поддерживает экосистемы, а здоровые экосистемы защищают водный цикл. Невозможно не признать ее важность".

Особое внимание она уделила значению тропических лесов: "Здоровые тропические леса регулируют дождевой цикл и снабжают водой сельскохозяйственные регионы, от которых зависят миллионы людей. Это подчеркивает важность воды и экосистем".

Она призвала к интегрированному подходу в решении климатических и природных проблем: "Нужно видеть в этих вызовах возможности и искать решения вместе".

Дэвис также отметила связь водных вопросов с повседневной жизнью людей: "Переход к устойчивой экономике непрост, но он должен учитывать интересы местных сообществ и их благополучие".

По ее словам, вода может быть как сигналом тревоги, так и источником надежды при правильном подходе: "Эта инициатива уникальна, и я с нетерпением жду возможности работать с вами в этом направлении".

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Версия на английском языке Ruth Davis: It's time to apply integrated approach to environmental issues
Версия на азербайджанском языке Rut Devis: "İqlim, təbiət və digər ekoloji problemlərə inteqrasiya olunmuş yanaşmanın tətbiq edilməsinin vaxtı çatıb"

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