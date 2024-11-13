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Румен Радев: Вертикальный газовый коридор ведет нас к гораздо более зрелому этапу межрегионального сотрудничества

Румен Радев: Вертикальный газовый коридор ведет нас к гораздо более зрелому этапу межрегионального сотрудничества Президент Болгарии Румен Радев выразил уверенность в том, что число участников Вертикального газового коридора увеличится.
COP29
13 ноября 2024 г. 13:19
Румен Радев: Вертикальный газовый коридор ведет нас к гораздо более зрелому этапу межрегионального сотрудничества

Президент Болгарии Румен Радев выразил уверенность в том, что число участников Вертикального газового коридора увеличится.

Как передает Report, такое мнение болгарский президент высказал на мероприятии "Вертикальный коридор: Новая энергетическая магистраль Европы", проходящий в павильоне страны на COP29 в Баку.

"Нам нужно сделать все, чтобы повысить нашу конкурентоспособность, диверсификацию и надежность поставок. А Вертикальный газовый коридор ведет нас к следующему, гораздо более зрелому этапу межрегионального сотрудничества. И я считаю, что концепция этого коридора предоставляет нам гораздо более широкий спектр возможностей и свободу действий как для наших стран, так и для наших партнеров и союзников, таких как Румыния. И мы очень рады, что к нам присоединились Молдова и Украина. И я уверен, что число стран будет увеличиваться", - сказал он.

Радев отметил, что несколько лет назад Европейский союз поставил перед собой самые амбициозные цели по декарбонизации однако ряд серьезных кризисов, таких как COVID-19, энергетический кризис, война в Украине, нарушил цепочку поставок, цена на энергоносители резко выросла.

"В результате наша конкурентоспособность начала снижаться. Учитывая все эти обстоятельства, нам необходимо добиться некоторых важных результатов для Вертикального коридора. Прежде всего, повысить конкурентоспособность, что является главной европейской целью, и в рамках процесса перехода к экономике с нулевым уровнем выбросов – это довольно амбициозная задача", - сказал он.

Президент Болгарии добавил, что участникам Вертикального газового коридора необходимо задействовать все имеющиеся в их распоряжении ресурсы. "Нам необходимо использовать наши географические возможности, нашу науку и инновации. И это то, что мы делаем сегодня", - подчеркнул он.

Радев подчеркнул, что в ближайшие десятилетия газ останется основным топливом в рамках переходного процесса. "Нам также необходимо перейти на новый уровень, и мы делаем это сообща. И это (переход) на экологически чистое водородное топливо", - заключил он.

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Версия на английском языке Rumen Radev: Vertical gas corridor leads us to much more mature stage of interregional cooperation

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