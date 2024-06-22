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Развитие рынка зеленых финансов и таксономии - приоритеты Казахстана на COP29 в Азербайджане

Развитие рынка зеленых финансов и таксономии - приоритеты Казахстана на COP29 в Азербайджане Казахстан возлагает большие надежды на COP29, который пройдет в ноябре этого года в азербайджанской столице Баку, ожидая достижения консенсуса по ключевым аспектам климатического финансирования, того, как стороны собираются добиться климатических решений
COP29
22 июня 2024 г. 15:45
Развитие рынка зеленых финансов и таксономии - приоритеты Казахстана на COP29 в Азербайджане

Казахстан возлагает большие надежды на COP29, который пройдет в ноябре этого года в азербайджанской столице Баку, ожидая достижения консенсуса по ключевым аспектам климатического финансирования, того, как стороны собираются добиться климатических решений и выполнения обязательств по достижению углеродной нейтральности в целом.

Как сообщает Report, об этом заявила директор департамента климатической политики Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана Сауле Сабиева.

"COP29 в Баку имеет важное значение для Казахстана, обе страны регионально относятся к Центральной Азии. Соответственно, мы ожидаем значительных достижений от COP 29, особого регионального сотрудничества по вопросам водных бассейнов, водных ресурсов и мониторинга загрязнения Каспийского моря",- отметила она.

Рассказывая о путях решения климатических проблем, Сабиева сказала, что Казахстан рассчитывает на совместные региональные решения в плане достижения зеленой экономики, такие как развитие рынка зеленых финансов и разработка зеленой таксономии, что даст возможность привлечь внимание к региону инвесторов, ориентированных на производство экологически чистых продуктов.

Исторически сложилось, что Центральная Азия является одним из наиболее уязвимых к изменению климата регионов мира. По данным Всемирного банка, к 2050 году температура в регионе может повыситься на 4-5°C, что приведет к таянию ледников, нехватке воды и деградации земель. Именно поэтому совместные усилия стран региона по борьбе с климатическими изменениями и переходу к зеленой экономике имеют решающее значение для устойчивого развития здесь.

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Версия на английском языке Green finance market development and taxonomy - Kazakhstan's priorities at COP29 in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan rəsmisi: Ölkəmiz COP29-a böyük ümidlər bəsləyir

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