О нас

Разан аль Мубарак: Инвестиции в коммунальные услуги ускоряют глобальный энергопереход

Разан аль Мубарак: Инвестиции в коммунальные услуги ускоряют глобальный энергопереход Инвестиции в коммунальные услуги не только способствуют росту городов и промышленности, но и ускоряют глобальный энергопереход.
COP29
15 ноября 2024 г. 17:50
Разан аль Мубарак: Инвестиции в коммунальные услуги ускоряют глобальный энергопереход

Инвестиции в коммунальные услуги не только способствуют росту городов и промышленности, но и ускоряют глобальный энергопереход.

Как сообщает Report, об этом сказала лидер высокого уровня по COP Разан аль-Мубарак на мероприятии главных исполнительных директоров коммунальных предприятий в рамках COP29.

По ее словам, без амбициозных инвестиций невозможно достичь целей по увеличению возобновляемой энергетики втрое и энергоэффективности вдвое к 2030 году, предусмотренных в консенсусе ОАЭ.

"Для этого мы должны ускорить развитие масштабной сетевой инфраструктуры. Без устойчивых, гибких, надежных сетей наши амбиции в отношении возобновляемой энергии и устойчивых энергетических систем ослабнут. При этом существующие сети должны адаптироваться, чтобы справиться с растущим спросом, источниками нового поколения и изменчивостью возобновляемой энергии. Масштаб инвестиций, необходимых для создания сетевой инфраструктуры будущего, огромен", - сказала она.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Razan Al Mubarak: Investments in utilities accelerate global energy transition
Версия на азербайджанском языке Yüksək Səviyyəli Çempion: "Kommunal xidmətlərə investisiyalarla qlobal enerji keçidi güclənir"

Самое важное

На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
14 ноября 2024 г. 12:21
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Греции
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Греции
13 ноября 2024 г. 21:26
Дан прием в честь глав государств и правительств, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29
Дан прием в честь глав государств и правительств, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29
12 ноября 2024 г. 22:09
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
12 ноября 2024 г. 20:42
Президент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
11 ноября 2024 г. 19:36
В Баку проходит церемония открытия COP29
В Баку проходит церемония открытия COP29
11 ноября 2024 г. 11:40
Президент Азербайджана встретился с президентом Гвинеи-Бисау
Президент Азербайджана встретился с президентом Гвинеи-Бисау
10 ноября 2024 г. 20:39
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Зимбабве
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Зимбабве
10 ноября 2024 г. 20:23
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Сан-Томе и Принсипи
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Сан-Томе и Принсипи
10 ноября 2024 г. 20:00
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
9 ноября 2024 г. 13:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi