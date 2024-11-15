Разан аль Мубарак: Инвестиции в коммунальные услуги ускоряют глобальный энергопереход

Инвестиции в коммунальные услуги не только способствуют росту городов и промышленности, но и ускоряют глобальный энергопереход.

Инвестиции в коммунальные услуги не только способствуют росту городов и промышленности, но и ускоряют глобальный энергопереход.

Как сообщает Report, об этом сказала лидер высокого уровня по COP Разан аль-Мубарак на мероприятии главных исполнительных директоров коммунальных предприятий в рамках COP29.

По ее словам, без амбициозных инвестиций невозможно достичь целей по увеличению возобновляемой энергетики втрое и энергоэффективности вдвое к 2030 году, предусмотренных в консенсусе ОАЭ.

"Для этого мы должны ускорить развитие масштабной сетевой инфраструктуры. Без устойчивых, гибких, надежных сетей наши амбиции в отношении возобновляемой энергии и устойчивых энергетических систем ослабнут. При этом существующие сети должны адаптироваться, чтобы справиться с растущим спросом, источниками нового поколения и изменчивостью возобновляемой энергии. Масштаб инвестиций, необходимых для создания сетевой инфраструктуры будущего, огромен", - сказала она.