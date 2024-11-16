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Рашад Набиев: Путь к устойчивому будущему Азербайджана тесно связан с техноинновациями

Рашад Набиев: Путь к устойчивому будущему Азербайджана тесно связан с техноинновациями Путь Азербайджана к устойчивому будущему связан с технологическими инновациями. 
COP29
16 ноября 2024 г. 13:35
Рашад Набиев: Путь к устойчивому будущему Азербайджана тесно связан с техноинновациями

Путь Азербайджана к устойчивому "зеленому" будущему тесно связан с технологическими инновациями.

Как передает Report, об этом сказал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на пресс-конференции председательства СОР29.

"Мы твердо верим, что цифровизация необходима не только для сохранения наших уникальных ландшафтов и биоразнообразия, но и для повышения эффективности и устойчивости", - сказал он.

Министр отметил, что за последние семь месяцев Азербайджану удалось создать платформу, которая агрегирует данные с шести миллиардов объектов, таких как метро, автобусы, камеры видеонаблюдения и так далее.

"Это позволяет принимать цифровые решения в режиме реального времени. Платформа оптимизирует работу транспорта, что способствует сокращению выбросов. Цифровые решения также помогают сократить загруженность дорог и улучшить качество воздуха в столице", - сказал Набиев.

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