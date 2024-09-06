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Рамиз Рзаев: Изменение климата - серьезное испытание для человечества

Рамиз Рзаев: Изменение климата - серьезное испытание для человечества Изменение климата является серьезным вызовом для человечества.
COP29
6 сентября 2024 г. 10:40
Рамиз Рзаев: Изменение климата - серьезное испытание для человечества

Изменение климата является серьезным вызовом для человечества.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Союза судей Азербайджана Рамиз Рзаев на открытии международной конференции "Право и климат" в Баку.

Он отметил, что Союз судей Азербайджана, являясь объединением действующих и находящихся на пенсии судей страны, основной целью которого является укрепление независимости института судей и поддержка углубления судебно-правовых реформ:

"Каждому из нас известно, что изменение климата - серьезное испытание для человечества. Они оказывают большое влияние на права людей, их образ жизни и общее благосостояние".

По словам Р.Рзаева, Азербайджан также серьезно подходит к вопросам международного сотрудничества в борьбе изменением климата.

"Азербайджан в этом году принимает такое авторитетное международное мероприятие, как COP29, и по распоряжению президента Ильхама Алиева 2024 год объявлен в Азербайджане "Годом солидарности во имя зеленого мира", - отметил он.

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Версия на английском языке Ramiz Rzayev: Climate change is serious challenge for humanity
Версия на азербайджанском языке Ramiz Rzayev: İqlim dəyişikliyi dünyamız üçün ciddi bir sınaqdır

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