Рамиз Рзаев: Изменение климата - серьезное испытание для человечества

Изменение климата является серьезным вызовом для человечества.

Изменение климата является серьезным вызовом для человечества.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Союза судей Азербайджана Рамиз Рзаев на открытии международной конференции "Право и климат" в Баку.

Он отметил, что Союз судей Азербайджана, являясь объединением действующих и находящихся на пенсии судей страны, основной целью которого является укрепление независимости института судей и поддержка углубления судебно-правовых реформ:

"Каждому из нас известно, что изменение климата - серьезное испытание для человечества. Они оказывают большое влияние на права людей, их образ жизни и общее благосостояние".

По словам Р.Рзаева, Азербайджан также серьезно подходит к вопросам международного сотрудничества в борьбе изменением климата.

"Азербайджан в этом году принимает такое авторитетное международное мероприятие, как COP29, и по распоряжению президента Ильхама Алиева 2024 год объявлен в Азербайджане "Годом солидарности во имя зеленого мира", - отметил он.