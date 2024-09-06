Рамиз Рзаев: Изменение климата - серьезное испытание для человечества

Изменение климата является серьезным вызовом для человечества.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Союза судей Азербайджана Рамиз Рзаев на открытии международной конференции "Право и климат" в Баку.
Он отметил, что Союз судей Азербайджана, являясь объединением действующих и находящихся на пенсии судей страны, основной целью которого является укрепление независимости института судей и поддержка углубления судебно-правовых реформ:
"Каждому из нас известно, что изменение климата - серьезное испытание для человечества. Они оказывают большое влияние на права людей, их образ жизни и общее благосостояние".
По словам Р.Рзаева, Азербайджан также серьезно подходит к вопросам международного сотрудничества в борьбе изменением климата.
"Азербайджан в этом году принимает такое авторитетное международное мероприятие, как COP29, и по распоряжению президента Ильхама Алиева 2024 год объявлен в Азербайджане "Годом солидарности во имя зеленого мира", - отметил он.