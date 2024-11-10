Работа COP29 будет обеспечена за счет солнечной энергии, биотопливных генераторов и ГЭС

Обеспечение электроэнергией Бакинского Олимпийского стадиона на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) будет реализовано за счет солнечной энергетической системы, биотопливных генераторов HVO и гидроэлектростанц

Обеспечение электроэнергией Бакинского Олимпийского стадиона на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) будет реализовано за счет солнечной энергетической системы, биотопливных генераторов HVO и гидроэлектростанции.

Как передает Report , об этом сообщили в Азербайджанской операционной компании COP29.

Было отмечено, что полное обеспечение конференции электроэнергией за счет возобновляемых источников свидетельствует, что мероприятие проводится в соответствии с принципами устойчивого развития.

"Все эти инициативы гарантируют, что COP29 станет эталоном зеленой энергетики и устойчивого развития как для Азербайджана, так и для всего мира", - заявили в операционной компании.