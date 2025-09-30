Президент COP30: Успехи Баку на COP29 станут примером для проведения саммита в Бразилии

Президент COP30, бразильский дипломат Андре Корреа ду Лаго, заявил, что в Бразилии гостям предстоящей конференции покажут такое же радушие, какое участники ощутили в Азербайджане на COP29.

Как передает американское бюро Report, он отметил, что Бразилия поддерживает постоянные контакты с Азербайджаном, который в прошлом году принимал COP29:

"На этой неделе мы провели в Нью-Йорке множество встреч по вопросам климата и встретились с председателем COP29 Мухтаром Бабаевым. Мы очень тесно сотрудничаем, чтобы усилить результаты, достигнутые в Баку, и хорошо подготовиться к конференции в Бразилии".

По словам Лаго, Азербайджанская сторона сумела решить один из самых сложных и технических вопросов в истории климатической дипломатии:

"В Баку на COP29 была завершена работа над правилом Парижского соглашения. В течение многих лет существовали нерешенные вопросы, и Азербайджан сумел их закрыть. Председательство COP29 добилось консенсуса по вопросам, которые оставались открытыми в течение долгого времени.

Самыми важными достижениями стали закрытие шестой статьи, чего ждали годами, и ключевое решение по климатическому бюджету COP29 – увеличение финансирования для развивающихся стран и создание нового механизма. Азербайджанское председательство объявило о завершении десятилетних переговоров по высококачественным углеродным рынкам в рамках статьи 6 Парижского соглашения. Это был один из самых сложных и технических вопросов, и он был решен. Мы воспользуемся опытом Баку.

И самое главное: в Баку нас очень тепло приняли. Мы тоже встретим наших гостей так же. Правда, в ноябре в Белене, где пройдет COP30, заметно жарче, чем в Баку, поэтому условия будут совсем иные".