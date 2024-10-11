Андре Корреа ду Лагу: Бразилия планирует достигнуть новой индустриализации в сфере ВИЭ

В Бразилии 90% потребляемой энергии производится из возобновляемых источников энергии.

В Бразилии 90% потребляемой энергии производится из возобновляемых источников энергии.

Как передает Report, об этом сказал Андре Корреа ду Лагу, секретарь по вопросам климата, энергетики и окружающей среды Министерства иностранных дел Бразилии на панельной сессии в рамках второго дня Pre-COP29 в Баку.

Он отметил, что ВИЭ нужны Бразилии не только для внутреннего потребления, но и для экспорта.

"В случае с Бразилией и другими развивающимися странами есть возможность достигнуть новой индустриализации, основанный на ВИЭ, и это то, что в основном могут предложить развивающиеся страны", - сказал он.