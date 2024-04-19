Президент COP29 и замглавы Минэнерго США обсудили энергетический переход

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) Мухтар Бабаев обсудил с заместителем министра энергетики США Дэвидом Терком энергетическую систему будущего.

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) Мухтар Бабаев обсудил с заместителем министра энергетики США Дэвидом Терком энергетическую систему будущего.

Как передает Report , об этом говорится в публикации COP29 в соцсети Х.

Встреча состоялась в рамках 11-го заседания Коалиции Министров финансов по климатической деятельности весеннего заседания группы Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне (IMFMeetings).

"IMFMeetings — это возможность набрать импульс и достичь консенсуса перед COP29. Команда [COP29] продолжила эти усилия, обсудив с заместителем министра энергетики США Дэвидом Терком, как мы будем строить энергетическую систему будущего, обеспечивая при этом справедливый и упорядоченный энергетический переход", - говорится в публикации.