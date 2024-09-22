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Президент COP29 обсудил с замгенсека ООН изменение уровня Каспийского моря

Президент COP29 обсудил с замгенсека ООН изменение уровня Каспийского моря Назначенный президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев в рамках "Недели высокого уровня" 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсудил с заместителем Генерального секретаря всемирной организации, исполнительным дирек
COP29
22 сентября 2024 г. 23:45
Президент COP29 обсудил с замгенсека ООН изменение уровня Каспийского моря

Назначенный президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев в рамках "Недели высокого уровня" 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсудил с заместителем Генерального секретаря всемирной организации, исполнительным директором Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Ингер Андерсен сотрудничество в вопросах предотвращения загрязнения морской среды пластиковыми отходами, а также изменения уровня воды Каспийского моря.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба COP29 в соцсети Х.

"В рамках мероприятий, проходящих в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН, председательство COP29 провело плодотворные обсуждения с исполнительным директором ЮНЕП Ингер Андерсен. Было обсуждено сотрудничество в вопросах предотвращения загрязнения морской среды пластиковыми отходами и изменения уровня воды Каспийского моря", - говорится в сообщении.

Также назначенный президент COP29 встретился с исполнительным директором Зеленого климатического фонда Мафальдой Дуарте для обсуждения климатического финансирования.

Кроме того, состоялась встреча министра экологии с генеральным секретарем Международной торговой палаты Джоном Дентоном. Стороны обсудили вклад частного сектора в борьбу с изменением климата.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMuxtar Babayev BMT Baş katibinin müavini ilə Xəzərin su səviyyəsinin dəyişməsini müzakirə edib

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