Президент COP29 обсудил с главой ВОЗ влияние изменения климата на системы здравоохранения

Назначенный президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев обменялся мнениями с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханомом Гебрейесусом о влиянии изменения климата на глобальные системы здравоохранения.
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"Назначенный президент COP29 Мухтар Бабаев встретился с генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом и обсудил глубокое влияние уничтожения окружающей среды и изменения климата на глобальные системы здравоохранения", – подчеркивается в сообщении.