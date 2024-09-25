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Президент COP29 обсудил с главой ВОЗ влияние изменения климата на системы здравоохранения

Президент COP29 обсудил с главой ВОЗ влияние изменения климата на системы здравоохранения Назначенный президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев обменялся мнениями с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханомом Гебрейесусом о влиянии изменения климата на глобальные
COP29
25 сентября 2024 г. 22:19
Президент COP29 обсудил с главой ВОЗ влияние изменения климата на системы здравоохранения

Назначенный президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев обменялся мнениями с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханомом Гебрейесусом о влиянии изменения климата на глобальные системы здравоохранения.

Как сообщает Report, об этом сообщила пресс-служба Азербайджанского председательства 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в соцсети Х.

"Назначенный президент COP29 Мухтар Бабаев встретился с генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом и обсудил глубокое влияние уничтожения окружающей среды и изменения климата на глобальные системы здравоохранения", – подчеркивается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29 prezidenti ÜST-nin rəhbəri ilə iqlim dəyişikliyinin səhiyyə sistemlərinə təsirini müzakirə edib

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