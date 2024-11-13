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Премьер: Греция вложит свыше 2 млрд евро в укрепление гражданской инфраструктуры для защиты от климатических катастроф 

Премьер: Греция вложит свыше 2 млрд евро в укрепление гражданской инфраструктуры для защиты от климатических катастроф  Греция инвестирует свыше 2 миллиардов евро в укрепление гражданской инфраструктуры для защиты от климатических катастроф.
COP29
13 ноября 2024 г. 11:08
Премьер: Греция вложит свыше 2 млрд евро в укрепление гражданской инфраструктуры для защиты от климатических катастроф 

Греция инвестирует свыше 2 миллиардов евро в укрепление гражданской инфраструктуры для защиты от климатических катастроф.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на церемонии официального открытия павильона Греции на COP29 в Баку.

“Мы должны четко осознавать тот факт, что климатический кризис присутствует у нас уже сегодня. Это означает, что нам необходимо найти баланс между долгосрочным смягчением последствий и краткосрочной адаптацией. Речь идет о перенаправлении значительных средств на защиту наших граждан от климатических катастроф. Думаю, что мы становимся мировыми лидерами в предоставлении инновационных технологических решений для преодоления климатического кризиса", - сказал он.

Премьер подчеркнул, что приоритетом номер один Греции является раннее предупреждение и защита граждан.

По его мнению, защита окружающей среды и борьба с изменением климата, а также задачи министерства окружающей среды гораздо шире, чем просто сокращение выбросов парниковых газов.

«То, что мы называем в Европе экономикой замкнутого цикла, станет ключевым элементом нашей общей экологической стратегии», - добавил Мицотакис.

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Версия на азербайджанском языке Baş nazir: Yunanıstan iqlim fəlakətlərindən qorunmasına 2 milyard avrodan çox sərmayə qoyacaq
Версия на английском языке PM: Greece to invest over 2B euros in strengthening civil infrastructure to protect against climate disasters

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