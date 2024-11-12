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Премьер Бельгии подчеркнул важность обеспечения справедливого энергоперехода

Премьер Бельгии подчеркнул важность обеспечения справедливого энергоперехода Премьер Бельгии подчеркнул важность обеспечения справедливого энергоперехода,
COP29
12 ноября 2024 г. 18:53
Премьер Бельгии подчеркнул важность обеспечения справедливого энергоперехода

Если страны не изменят свою политику в пользу защиты климата, глобальное потепление достигнет 3 градусов Цельсия к концу века.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

"Мы должны ставить амбициозные цели, и реализовать их максимально эффективно и гибко. Наши граждане ждут от нас результатов и сотрудничества для быстрой и решительной декарбонизации", - сказал он.

Де Кроо считает, что климатические переговоры далеки от совершенства, но если сравнивать современную климатическую политику с политикой десятилетней давности, можно заметить значительный прогресс. Подавляющее большинство стран встало на путь достижения нулевой эмиссии. Тем не менее, остается много проблем. Мы должны делать больше в области энергоэффективности", - сказал премьер.

По его словам, решить климатические проблемы сложно, однако возможно, если использовать все возможности, увеличивать инвестиции, делать финансирование доступным для всех.

Политик также подчеркнул важность обеспечения справедливого энергоперехода, где приоритетное внимание будет уделяться проблемам развивающихся и наиболее уязвимых перед климатическим кризисом стран.

"Нужно удвоить усилия по адаптации, чтобы уменьшить негативное влияние изменений климата на планету и людей. Адаптация абсолютно необходима, чтобы убедить наших граждан в том, что мы можем изменить их жизнь к лучшему", - добавил он.

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