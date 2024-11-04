Представлена обновленная версия цифровой информационной платформы COP29

Представлена обновленная версия официальной цифровой информационной платформы конференции COP29, которая пройдет в Баку 11-22 ноября.

Представлена обновленная версия официальной цифровой информационной платформы конференции COP29, которая пройдет в Баку 11-22 ноября.

Как сообщили Report в Азербайджанской операционной компании COP29, обновленный веб-сайт способствует предоставлению заинтересованным сторонам исчерпывающей информации о конференции.

Новый веб-сайт, оперативно предоставляющий самую актуальную информацию о климатической конференции для ее участников, местных и международных СМИ, а также общественности, разработан с учетом требований инклюзивности и доступности. Специально адаптированный интерфейс веб-сайта позволяет пользоваться им лицам с нарушениями зрения.

Обновленный ресурс предоставляет представителям медиа доступ к актуальной информации для широкого освещения глобальной климатической конференции в СМИ. Оперативное обновление информации о COP29 на цифровой информационной платформе позволяет медиа получать точную и своевременную информацию. Одним из важных нововведений официального сайта COP29 является эксклюзивная мультимедийная галерея, где представители прессы смогут получить высококачественные фото и видео с мероприятий COP29. Этот ресурс дает журналистам возможность использовать профессиональные визуальные материалы для более эффективного донесения важности COP29 до широкой аудитории.

Раздел часто задаваемых вопросов (FAQ) охватывает актуальные вопросы и ответы об участии в конференции, данная секция сайта регулярно обновляется. Кроме того, на новом сайте также запущен сервис Chatbox для ответов на вопросы пользователей в режиме реального времени. Эта услуга облегчает получение пользователями информации об организационных и технических деталях конференции.

На цифровой информационной платформе COP29 также размещена подробная информация для участников о павильонах в Синей и Зеленой зонах конференции, проживании, электронной визе, аккредитации, питании, навигации по месту проведения и других услугах.