COP29: Представители Greenpeace призвали к выполнению обязательств Парижского соглашения

В рамках COP29 состоялась пресс-конференция Greenpeace International, посвященная ожиданиям от бакинского климатического саммита в свете президентских выборов в США.

В рамках COP29 состоялась пресс-конференция Greenpeace International, посвященная ожиданиям от бакинского климатического саммита в свете президентских выборов в США.

Как сообщает Report, участники мероприятия призвали к выполнению обязательств Парижского соглашения.

"Климатическое финансирование - самая сложная часть Парижского соглашения, и на COP29 эти обязательства должны быть реализованы", - подчеркнул Надерев Саньо, представитель Greenpeace в Юго-Восточной Азии.

Он подчеркнул, что по оценкам экспертов для эффективной борьбы с изменением климата требуется почти 5 трлн долларов в год.

Представитель Greenpeace в КНР Юань Инь отметила, что Китай привержен выполнению своих климатических обязательств и готов сотрудничать с мировым сообществом для достижения общих целей. "У нас нет другого пути достичь климатических целей, кроме как с помощью сотрудничества со всем мировым сообществом", - подчеркнула она.

Исполнительный директор Greenpeace в Бразилии Карилина Паскуали заявила, что ее страна активно стремится к развитию климатических инициатив.