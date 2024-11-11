О нас

COP29: Представители Greenpeace призвали к выполнению обязательств Парижского соглашения

COP29: Представители Greenpeace призвали к выполнению обязательств Парижского соглашения В рамках COP29 состоялась пресс-конференция Greenpeace International, посвященная ожиданиям от бакинского климатического саммита в свете президентских выборов в США.
COP29
11 ноября 2024 г. 14:54
COP29: Представители Greenpeace призвали к выполнению обязательств Парижского соглашения

В рамках COP29 состоялась пресс-конференция Greenpeace International, посвященная ожиданиям от бакинского климатического саммита в свете президентских выборов в США.

Как сообщает Report, участники мероприятия призвали к выполнению обязательств Парижского соглашения.

"Климатическое финансирование - самая сложная часть Парижского соглашения, и на COP29 эти обязательства должны быть реализованы", - подчеркнул Надерев Саньо, представитель Greenpeace в Юго-Восточной Азии.

Он подчеркнул, что по оценкам экспертов для эффективной борьбы с изменением климата требуется почти 5 трлн долларов в год.

Представитель Greenpeace в КНР Юань Инь отметила, что Китай привержен выполнению своих климатических обязательств и готов сотрудничать с мировым сообществом для достижения общих целей. "У нас нет другого пути достичь климатических целей, кроме как с помощью сотрудничества со всем мировым сообществом", - подчеркнула она.

Исполнительный директор Greenpeace в Бразилии Карилина Паскуали заявила, что ее страна активно стремится к развитию климатических инициатив.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоCOP29: Greenpeace calls for fulfillment of all Paris Agreement obligations

Самое важное

В Баку проходит церемония открытия COP29
В Баку проходит церемония открытия COP29
11 ноября 2024 г. 11:40
Президент Азербайджана встретился с президентом Гвинеи-Бисау
Президент Азербайджана встретился с президентом Гвинеи-Бисау
10 ноября 2024 г. 20:39
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Зимбабве
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Зимбабве
10 ноября 2024 г. 20:23
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Сан-Томе и Принсипи
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Сан-Томе и Принсипи
10 ноября 2024 г. 20:00
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
9 ноября 2024 г. 13:20
Флаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
ФотоФлаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
8 ноября 2024 г. 14:30
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Победы
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Победы
8 ноября 2024 г. 00:06
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 8 Ноября - Дня Победы
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 8 Ноября - Дня Победы
7 ноября 2024 г. 21:02
Завершился визит президента Ильхама Алиева в Кыргызстан 
Завершился визит президента Ильхама Алиева в Кыргызстан 
6 ноября 2024 г. 18:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi