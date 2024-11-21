Представитель ВТамО: Развитие "зеленой" торговли является вкладом в защиту окружающей среды

13^15

Таможенные органы могут внести вклад в борьбу с изменением климата посредством стимулирования развития "зеленой" торговли.

Об этом сказала Report временный директор по тарифным и торговым вопросам Всемирной таможенной организации (ВТамО) Гаэль Груби.

Она отметила, что таможня играет важную роль в реализации политики правительств по всему миру, направленной на продвижение зеленой и устойчивой торговли: "Для этого таможня должна полностью и активно участвовать в процессах. "Зеленая таможня" - это очень широкое понятие. Эта инициатива началась с акцента на роли таможенных органов в рамках многосторонних экологических соглашений. Поскольку торговля является частью деградации окружающей среды, загрязнения и изменения климата, она также может играть важную роль в решении этих проблем".

Груби отметила, что ВТамО и ее члены не могут решить эту проблему в одиночку: "Борьба с изменением климата - это обязанность каждого, от отдельных лиц до организаций. ВТамО и таможенные службы являются частью этого решения. Мы должны работать вместе с министерствами окружающей среды, торговли, экономики, торговыми партнерами, частным сектором и другими заинтересованными в торговле организациями. Вместе мы можем добиться большого прогресса. Вклад таможни в этот процесс заключается в продвижении "зеленой торговли", упрощении торговли за счет развития цикличной экономики. Мы можем поддерживать торговлю товарами, которые помогают снизить выбросы углерода и адаптироваться к изменению климата".