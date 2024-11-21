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Представитель UNEP: Защита пресноводных экосистем является ключевым элементом в борьбе с изменением климата

Представитель UNEP: Защита пресноводных экосистем является ключевым элементом в борьбе с изменением климата Защита пресноводных экосистем является ключевым условием в борьбе с изменением климата.
COP29
21 ноября 2024 г. 12:39
Представитель UNEP: Защита пресноводных экосистем является ключевым элементом в борьбе с изменением климата

Защита пресноводных экосистем является ключевым элементом в борьбе с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель отдела пресноводных экосистем и водно-болотных угодий Программы ООН по окружающей среде (UNEP) Диана Копански на мероприятии "Вода для климата: интеграция водных вопросов в NDC и NAP", организованном в рамках COP29.

"Для сдерживания глобального потепления на уровне 1,5 °C критически важно защищать пресноводные экосистемы. Торфяники, занимая лишь 3% земной поверхности, хранят вдвое больше углерода, чем все мировые леса. Их сохранение играет ключевую роль в борьбе с изменением климата", — заявила она.

Копански указала на важность развития "зеленых рабочих мест": "Создание рабочих мест для защиты природы и управления экосистемами должно стать приоритетом".

Она отметила, что метод интегрированного управления водными ресурсами (IWRM) является ключевым инструментом в борьбе с изменением климата, защиты природы, и призвала страны включить этот подход в свои национальные стратегии. По ее словам, защита пресноводных экосистем вносит важный вклад не только в благосостояние местных сообществ, но и в международное сотрудничество и устойчивость экономического развития.

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Версия на азербайджанском языке UNEP rəsmisi: "Şirin su ekosistemlərinin qorunması iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə əsas şərtdir"

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