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Представитель США: Бакинский диалог может представить конкретные шаги для решения водных проблем

Представитель США: Бакинский диалог может представить конкретные шаги для решения водных проблем 14:23
COP29
21 ноября 2024 г. 14:51
Представитель США: Бакинский диалог может представить конкретные шаги для решения водных проблем

США высоко оценивают усилия председательства Азербайджана на COP29 по поддержанию в политической повестке проблему водных ресурсов и продвижению диалога в этом направлении.

Как сообщает Report, об этом сказала исполняющая обязанности заместителя секретаря Министерства внутренних дел США Лора Дэниел-Дэвис на мероприятии "Отмечаем жизненную линию воды для климата, природы и людей" в рамках COP29.

Она подчеркнула наличие в США важных документов, поддерживающих все правительственные усилия и двусторонние инициативы, направленные на определение водных приоритетов: "Среди этих документов особое значение имеют Глобальная водная стратегия, которая была принята в 2017 году и обновлена администрацией Байдена в 2022 году, а также План действий Белого дома по глобальной водной безопасности, представленный в 2022 году".

Касаясь Водной конференции ООН 2023 года, Дэниел-Дэвис отметила, что это мероприятие стало важным поворотным моментом в решении водных проблем: "Впервые за 40 лет водные проблемы и пути их решения широко обсуждались в мировом масштабе. США высоко ценят продолжение этого процесса под председательством Азербайджана, поддержание водных вопросов на высоком уровне в политической повестке дня и продвижение этого диалога как инициативы".

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Версия на азербайджанском языке ABŞ rəsmisi: "Bakı Dialoqu su problemlərinə cavab vermək üçün konkret addımlar təqdim edə bilər"

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