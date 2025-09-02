    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    Представитель президента: Снижение уровня Каспия затрудняет прием судов в портах

    • 02 сентября, 2025
    • 11:13
    Снижение уровня воды в Каспийском море осложняет прием судов в морских портах.

    Об этом Report сообщил представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев на закрытии Молодежной локальной конференции ООН по изменению климата LCOY Azerbaijan 2025.

    По его словам, процесс обмеления Каспия продолжается и, согласно прогнозам, будет углубляться.

    "Из-за снижения уровня воды мелееют и сами порты, возникают проблемы с приемом судов, выгрузкой грузов. Кроме того, снижение уровня моря оказывает негативное влияние на биоразнообразие, приводит к гибели живых организмов и образованию новых островов. Под угрозой оказываются и нефтегазовые операции в акватории", - добавил он.

    Бабаев также отдельно консулся проблемы таяния ледников.

    По его словам, за последние 20 лет в мире растаяло около 7% ледников.

    "И этот процесс продолжается. Особенно интенсивное таяние наблюдается на Большом Кавказе", - подчеркнул Бабаев.

