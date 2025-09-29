Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Представитель ООН призвала мировые державы к равноправной борьбе с изменением климата

    COP29
    • 29 сентября, 2025
    • 12:07
    Представитель ООН призвала мировые державы к равноправной борьбе с изменением климата

    Все страны мира должны в равной степени участвовать в борьбе с изменением климата так как процесс развивается с угрожающей скоростью.

    Как сообщает Report, об этом заявила специальный представитель генсека ООН Дамилола Огунбийи на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025).

    "Мы должны совершенствовать меры противодействия этой проблеме. COP29 был важнейшим мероприятием с точки зрения борьбы с изменением климата. Он имел критическое значение не только для развивающихся стран, но и для других государств", - сказала она.

    Огунбийи подчеркнула, что для предотвращения глобальной угрозы человечеству необходимо активизировать переговоры по механизмам финансирования климатических инициатив.

    "Эта работа продолжится на COP30, и это один из наших главных призывов к мировому сообществу. Необходимо найти альтернативные источники энергии. Чем дольше мы будем медлить, тем больше людей погибнет, и тем сложнее станет обеспечить устойчивое развитие", - сказала она.

    Представитель ООН также акцентировала внимание на необходимости скорейшей реализации глобальных мер по борьбе с климатическим кризисом.

    ООН климатический кризис BCAW2025 климатическое финансирование
    BMT rəsmisi dünya ölkələrini iqlim dəyişikliyi ilə bərabər mübarizə aparmağa çağırıb
    UN envoy: All countries must fight climate change equally

    Последние новости

    13:10
    Фото

    Память о невинных жертвах: Мемориальный комплекс Гянджи раскрывает правду о трагедии

    Внутренняя политика
    13:07

    Томмазо Ди Джованни: "Потребители должны получать полную информацию о бездымной продукции" - ИНТЕРВЬЮ

    Бизнес
    13:04

    Суд в Тбилиси обязал Саакашвили и экс-главу его охраны выплатить более $3 млн

    В регионе
    13:03

    Рафиг Мамедгасанов награжден орденом "Эмек"

    Внутренняя политика
    13:00

    Определились очередные медалисты III Игр СНГ - ОБНОВЛЕНО-3

    Индивидуальные
    12:59

    В Польше на учениях внезапно умер 34-летний солдат

    Другие страны
    12:54

    Умайра Тагиева: Ведутся обсуждения по борьбе с изменением климата на 2026-2030 гг.

    Экология
    12:54

    Эльнур Солтанов: "Зеленый" переход должен совпадать с национальными интересами

    Энергетика
    12:49

    Представитель Венгрии: Средний коридор это платформа, обеспечивающая стабильность

    Внешняя политика
    Лента новостей