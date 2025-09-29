Представитель ООН призвала мировые державы к равноправной борьбе с изменением климата

Все страны мира должны в равной степени участвовать в борьбе с изменением климата так как процесс развивается с угрожающей скоростью.

Как сообщает Report, об этом заявила специальный представитель генсека ООН Дамилола Огунбийи на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025).

"Мы должны совершенствовать меры противодействия этой проблеме. COP29 был важнейшим мероприятием с точки зрения борьбы с изменением климата. Он имел критическое значение не только для развивающихся стран, но и для других государств", - сказала она.

Огунбийи подчеркнула, что для предотвращения глобальной угрозы человечеству необходимо активизировать переговоры по механизмам финансирования климатических инициатив.

"Эта работа продолжится на COP30, и это один из наших главных призывов к мировому сообществу. Необходимо найти альтернативные источники энергии. Чем дольше мы будем медлить, тем больше людей погибнет, и тем сложнее станет обеспечить устойчивое развитие", - сказала она.

Представитель ООН также акцентировала внимание на необходимости скорейшей реализации глобальных мер по борьбе с климатическим кризисом.