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Представитель ООН: Каждое событие, связанное с изменением климата, должно тщательно анализироваться

Представитель ООН: Каждое событие, связанное с изменением климата, должно тщательно анализироваться Внедрение систем раннего оповещения должно обеспечить не только прогнозирование влияние климата на окружающую среду, но и принятие превентивных мер для снижения потерь.
COP29
16 ноября 2024 г. 14:41
Представитель ООН: Каждое событие, связанное с изменением климата, должно тщательно анализироваться

Внедрение систем раннего оповещения должно обеспечить не только прогнозирование влияние климата на окружающую среду, но и принятие превентивных мер для снижения потерь.

Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель генсека ООН по вопросам уменьшения опасности бедствий и глава Управления ООН по снижению риска бедствий Камал Кишор на мероприятии, посвященном управлению системами раннего оповещения, в рамках COP29.

Он подчеркнул, что каждая страна обладает потенциалом для управления рисками бедствий на разных уровнях и для достижения успеха следует мобилизовать все усилия, а также продолжить инвестировать в совершенствование систем раннего оповещения.

"Во многих странах эти системы нуждаются в значительных инвестициях. Это не разовое решение, а постоянный процесс, требующий непрерывного совершенствования.Мы обязаны тщательно анализировать каждое климатическое событие, изучать эффективность систем и искать пути их модернизации", - отметил Кишор.

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