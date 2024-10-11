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Представитель Франции: Мы ежегодно направляем около 6 млрд. евро на климатическое финансирование

Представитель Франции: Мы ежегодно направляем около 6 млрд. евро на климатическое финансирование Климатический кризис оказывает негативное влияние на жизнь людей по всему миру, особенно в наиболее уязвимых странах и сообществах.
COP29
11 октября 2024 г. 13:02

Климатический кризис оказывает негативное влияние на жизнь людей по всему миру, особенно в наиболее уязвимых странах и сообществах.

Как передает Report, об этом сказала министр энергетики Франции Олга Живерне на министерской встрече по климату и развитию (С&DM) в рамках второго дня Pre-COP29 в Баку.

"Вот почему для Франции было важно, что страны G20 на прошлой неделе согласилась с необходимостью изучить способы увеличения финансирования адаптации. Франция является одним из крупнейших доноров по климату во всем мире, ежегодно предоставляя не менее 6 миллиардов евро на климатическое финансирование, при этом треть этих ресурсов направляется на адаптацию", - сказала она.

По ее словам в 2022 году страна предоставила 2,5 миллиарда евро на адаптацию, в том числе через Зеленый климатический фонд, Адаптационный фонд и Фонд наименее развитых стран.

Французский министр рассказала, что на предоставляемые через специальный механизм под названием "Адаптация" средства оказывается техническая помощь по разработке наиболее уязвимыми странами собственных национальных планов по адаптации для привлечения финансирования. "С момента своего запуска в 2017 году этот механизм привлек почти 700 миллионов евро устойчивых инвестиций", - уточнила Живерне.

В частности, Франция договорилась с Бангладеш о пакте по адаптации на сумму 1 миллиард евро, который основан на национальном плане адаптации этой страны.

"Работая совместно, что мы поняли, что единственный способ эффективного финансирования адаптации - это разработка адаптации, опирающейся на местные потребности и, по возможности, с решениями, создающими положительные сопутствующие выгоды по биоразнообразию и загрязнению окружающей среды. Мы также поняли, что масштаб инвестиций, необходимых для адаптации, требует мобилизации всех ресурсов", - сказала министр.

Вот почему нужно обращаться к многосторонним банкам развития, а также к частным институциональным инвестициям и филантропическим фондам для создания инновационных финансовых инструментов и механизмов, считает она.

"Поскольку мы ведем переговоры по новым коллективным целям (NCQG) в этом году, мы надеемся, что сможем извлечь уроки из такого опыта, чтобы сформировать прагматичное будущее климатическое финансирование, которое обеспечит конкретные решения на местах", - заключила Живерне.

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Версия на английском языке French official says Paris allocates nearly 6 billion euros annually for climate financing

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