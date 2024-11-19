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Представитель ФАО: За последние 10 лет увеличилось число инициатив по агропродовольственным системам

Представитель ФАО: За последние 10 лет увеличилось число инициатив по агропродовольственным системам 09:45 Агропродовольственные системы являются ключом к достижению продовольственной безопасности и позволяют решить многие проблемы, включая изменение климата, сокращение биоразнообразия, деградацию земель и нехватку воды.
COP29
19 ноября 2024 г. 10:21
Представитель ФАО: За последние 10 лет увеличилось число инициатив по агропродовольственным системам

Агропродовольственные системы являются ключевым элементом для обеспечения продовольственной безопасности и позволяют решить многие проблемы, включая изменение климата, сокращение биоразнообразия, деградацию земель и нехватку воды.

Как сообщает Report, об этом сказал региональный представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Европе и Центральной Азии Виорел Гуцу на мероприятии, посвященном запуску инициативы "Бакинская гармония" в рамках СОР29.

По его словам, за последние 10 лет произошло значительное развитие инициатив, коалиций, сетей, альянсов и партнерств, связанных с агропродовольственными системами, изменением климата и финансами: "В прошлом году на COP28 160 стран подписали Эмиратскую декларацию об устойчивом сельском хозяйстве, невосприимчивых к внешним воздействиям продовольственных системах и борьбе с изменением климата, признающую центральную роль агропродовольственных систем для решения климатического кризиса. В этом году на COP29 в Баку мы запускаем инициативу "Бакинская гармония".

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Версия на английском языке FAO: Agri-food systems are key to achieving food security
Версия на азербайджанском языке FAO rəsmisi: “Aqro-ərzaq sistemləri ərzaq təhlükəsizliyinə nail olmaq üçün açardır”

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