Представитель ЕБРР: Мы довольны сотрудничеством с Азербайджаном в сфере возобновляемой энергетики

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) доволен сотрудничеством с Азербайджаном в сфере возобновляемой энергетики.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) доволен сотрудничеством с Азербайджаном в сфере возобновляемой энергетики.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент ЕБРР по вопросам политики и партнерства Марк Бауман на мероприятии "Финансирование низкоуглеродных технологий, включая ядерную энергетику" на COP29.

"Для ЕБРР очень важно поддерживать энергетическую трансформацию стран. Мы достигли успеха в поддержке стран по расширению использования альтернативной энергии, поддержали первые крупномасштабные проекты возобновляемой энергетики в Азербайджане. Наша помощь выходит за рамки финансовой поддержки — мы также работаем в политической сфере, что является ключевым фактором для создания благоприятных условий для развития альтернативной энергетики", - отметил он.