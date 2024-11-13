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Представитель ЕБРР: Мы довольны сотрудничеством с Азербайджаном в сфере возобновляемой энергетики

Представитель ЕБРР: Мы довольны сотрудничеством с Азербайджаном в сфере возобновляемой энергетики Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) доволен сотрудничеством с Азербайджаном в сфере возобновляемой энергетики.
COP29
13 ноября 2024 г. 20:19
Представитель ЕБРР: Мы довольны сотрудничеством с Азербайджаном в сфере возобновляемой энергетики

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) доволен сотрудничеством с Азербайджаном в сфере возобновляемой энергетики.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент ЕБРР по вопросам политики и партнерства Марк Бауман на мероприятии "Финансирование низкоуглеродных технологий, включая ядерную энергетику" на COP29.

"Для ЕБРР очень важно поддерживать энергетическую трансформацию стран. Мы достигли успеха в поддержке стран по расширению использования альтернативной энергии, поддержали первые крупномасштабные проекты возобновляемой энергетики в Азербайджане. Наша помощь выходит за рамки финансовой поддержки — мы также работаем в политической сфере, что является ключевым фактором для создания благоприятных условий для развития альтернативной энергетики", - отметил он.

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Версия на английском языке Official: EBRD satisfied with renewable energy cooperation with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке EBRD rəsmisi: "Azərbaycanla bərpa olunan enerji əməkdaşlığından məmnunuq"

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