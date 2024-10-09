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Председательство СОР29 объявило о назначении министерских представителей по адаптации, смягчению последствий и статье 6

Председательство СОР29 объявило о назначении министерских представителей по адаптации, смягчению последствий и статье 6 Председательство COP29 объявило о назначении министерских представителей по адаптации, предотвращению изменения климата и Статье 6.
COP29
9 октября 2024 г. 14:00
Председательство СОР29 объявило о назначении министерских представителей по адаптации, смягчению последствий и статье 6

Председательство COP29 объявило о назначении министерских представителей по адаптации, предотвращению изменения климата и Статье 6.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте СОР29.

Сообщается, что назначение представителей призвано помочь направлять и информировать стороны в рамках политических консультаций по данным темам на Предварительной конференция сторон ООН по изменению климата 2024 года (Pre-Cop29).

"Министерские представители COP29 играют важную роль в активизации политического взаимодействия в преддверии конференции, а также в повышении ключевых приоритетов председательства COP29 в глобальной политической повестке дня", - говорится в сообщении.

Министр окружающей среды, климата и коммуникаций Ирландии Имон Райан и министр окружающей среды и энергетики Коста-Рики Франц Таттенбах, назначены представителями по климатическим адаптациям.

Министр окружающей среды климата Норвегии Торе О.Сандвик и министр лесного хозяйства, рыболовства и окружающей среды ЮАР Дион Треверс Джордж назначены представителями по вопросам смягчения последствий изменения климата.

Министр устойчивого развития и окружающей среды Сингапура Грейс Фу Хай Йен и министр по вопросам изменения климата Новой Зеландии Саймон Уоттс назначены представителями по вопросам статьи 6 Парижского соглашения. Представители будут направлять политические консультации по Статье 6, чтобы помочь сторонам в ее реализации в рамках СОР29.

Кроме этого, министр по вопросам изменения климата и энергетики Австралии Крис Боуэн и министр по вопросам смягчения последствий изменения климата Египта Ясмин Фуад назначены представителями в вопросах новой коллективной количественной цели в области климатического финансирования (NCQG).

Специального посланника по вопросам изменения климата Италии Франческо Карваро, советника президента Казахстана и специального представителя по международному экологическому сотрудничеству Казахстана Зульфию Сулейманову назначили представителями по вопросам прозрачности и транспарентности.

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Версия на английском языке COP29 Presidency announces ministerial pairs on adaptation, mitigation and Article 6

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