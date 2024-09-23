Председательство COP29 организовало в ООН круглый стол на тему "Климат, мир и человеческая мобильность"

Азербайджанское председательство COP29 организовало в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в рамках "Недели высокого уровня" Генеральной Ассамблеи ООН круглый стол высокого уровня на тему "Климат, мир и человеческая мобильность".
Как сообщает американское бюро
На сессии выступили генеральный директор МОМ Эми Поп, советник переговорной группы председательства COP29, посол по особым поручениям МИД Азербайджана Эльшад Искандеров, спецпосланник Италии по изменению климата Франческо Корваро и генеральный директор Каирского международного центра по разрешению конфликтов, миротворчеству и миростроительству (CCPA) Египта Ахмед Абдул-Латиф.
В своем выступлении посол Э.Искендеров заявил, что одним из приоритетов Азербайджана в период председательства на COP29 является внесение вклада в международный мир и безопасность. Именно поэтому в преддверии COP29 ведется работа с международными партнерами по призыву к прекращению огня. Дипломат подчеркнул, что территории, где наблюдается рост населения мира, страдают как от изменения климата, так и от конфликтов, и в этом отношении мероприятие, организованное Азербайджаном в качестве президента COP29 в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, направлено на обеспечение практической поддержки странам мира. Э.Искендеров отметил, что по инициативе Азербайджана 15 ноября обявлен "Днем содействия миру", и по случаю этой даты в Баку пройдет ряд мероприятий. Кроме того, в рамках COP29 Азербайджан создаст "Бакинский центр климата и мира", который в будущем внесет свой вклад в тему изменения климата и достижения мира.
Выступая на сессии, генеральный директор МОМ Эми Поп высоко оценила продвижение мирной повестки в процессе COP под председательством Азербайджана и выразила уверенность в достижении конкретных результатов по этому вопросу в рамках COP29. Э.Поп также рассказала о важности международной помощи населению мира, особенно уязвимым категориям, о важности принятия превентивных мер, чтобы изменение климата в будущем не привело к конфликтам за чистую воду, воздух и плодородные земли. По ее словам, данные Всемирного банка указывают, что если не будут приняты превентивные меры, то в результате продолжающихся изменений климата во многих регионах до 2050 года 60 миллионов человек могут подвергнуться вынужденному переселению и покинуть свои регионы проживания как климатические мигранты. Э.Поп отметила, что эти цифры вызывают серьезную тревогу.
На встрече были проведены важные обсуждения проблем, выявляющих критические причины перемещения, связанного с климатом, такие как нехватка воды, продовольственная безопасность и деградация земель. Участники панели высказали мнения о текущих вызовах и дали рекомендации. На сессии был проведен обмен мнениями по изучению платформы для заполнения пробелов между климатическими и мирными инициативами, укрепления связей посредством совместных действий. Также был проведен обмен мнениями о подготовке Азербайджана к COP29.