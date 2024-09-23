Председательство COP29 организовало в ООН круглый стол на тему "Климат, мир и человеческая мобильность"

Азербайджанское председательство COP29 организовало в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в рамках "Недели высокого уровня" Генеральной Ассамблеи ООН круглый стол высокого уровня на тему "Климат, мир и человеческая мобильность".

Азербайджанское председательство COP29 организовало в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в рамках "Недели высокого уровня" Генеральной Ассамблеи ООН круглый стол высокого уровня на тему "Климат, мир и человеческая мобильность".

Как сообщает американское бюро Report , мероприятие было проведено при организационной поддержке Международной организации по миграции (МОМ). В сессии приняли участие представители государств-членов ООН, подведомственных ей агентств, послы и дипломаты.

На сессии выступили генеральный директор МОМ Эми Поп, советник переговорной группы председательства COP29, посол по особым поручениям МИД Азербайджана Эльшад Искандеров, спецпосланник Италии по изменению климата Франческо Корваро и генеральный директор Каирского международного центра по разрешению конфликтов, миротворчеству и миростроительству (CCPA) Египта Ахмед Абдул-Латиф.

В своем выступлении посол Э.Искендеров заявил, что одним из приоритетов Азербайджана в период председательства на COP29 является внесение вклада в международный мир и безопасность. Именно поэтому в преддверии COP29 ведется работа с международными партнерами по призыву к прекращению огня. Дипломат подчеркнул, что территории, где наблюдается рост населения мира, страдают как от изменения климата, так и от конфликтов, и в этом отношении мероприятие, организованное Азербайджаном в качестве президента COP29 в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, направлено на обеспечение практической поддержки странам мира. Э.Искендеров отметил, что по инициативе Азербайджана 15 ноября обявлен "Днем содействия миру", и по случаю этой даты в Баку пройдет ряд мероприятий. Кроме того, в рамках COP29 Азербайджан создаст "Бакинский центр климата и мира", который в будущем внесет свой вклад в тему изменения климата и достижения мира.

Выступая на сессии, генеральный директор МОМ Эми Поп высоко оценила продвижение мирной повестки в процессе COP под председательством Азербайджана и выразила уверенность в достижении конкретных результатов по этому вопросу в рамках COP29. Э.Поп также рассказала о важности международной помощи населению мира, особенно уязвимым категориям, о важности принятия превентивных мер, чтобы изменение климата в будущем не привело к конфликтам за чистую воду, воздух и плодородные земли. По ее словам, данные Всемирного банка указывают, что если не будут приняты превентивные меры, то в результате продолжающихся изменений климата во многих регионах до 2050 года 60 миллионов человек могут подвергнуться вынужденному переселению и покинуть свои регионы проживания как климатические мигранты. Э.Поп отметила, что эти цифры вызывают серьезную тревогу.

На встрече были проведены важные обсуждения проблем, выявляющих критические причины перемещения, связанного с климатом, такие как нехватка воды, продовольственная безопасность и деградация земель. Участники панели высказали мнения о текущих вызовах и дали рекомендации. На сессии был проведен обмен мнениями по изучению платформы для заполнения пробелов между климатическими и мирными инициативами, укрепления связей посредством совместных действий. Также был проведен обмен мнениями о подготовке Азербайджана к COP29.