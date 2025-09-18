Председательства СОР29 и СОР30 презентовали план "от Баку до Белена"

Председательство COP29 приняло участие в Глобальном форуме Группы экспертов по изменению климата по вопросам окружающей среды и климатических изменений, организованном ОЭС и Международным энергетическим агентством в Париже.

Как передает Report, об этом говорится на странице СОР29 в соцсети "Х".

"Директор Азербайджанского Агентства международного развития (AIDA) и старший представитель президиума COP29 Эльмаддин Мехдиев, выступил с вступительным словом, рассказав об исторических результатах, достигнутых в Баку, приоритетах председательства и его приверженности продвижению глобальной климатической повестки. На второй день Форума члены председательств COP29 и COP30 представили презентацию, посвященную разработке действенного плана от Баку до Белена для достижения климатической цели в $1,3 трлн", - говорится в публикации.