Глава Адаптационного фонда: Более 3 млрд человек крайне уязвимы к последствиям изменения климата

Сегодня более 3 млрд человек крайне уязвимы к последствиям изменения климата, что резко повышает актуальность коллективных действий.

Сегодня более 3 млрд человек крайне уязвимы к последствиям изменения климата, что резко повышает актуальность коллективных действий.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Адаптационного фонда (АФ) Лукас ди Пьетро на совместном заседании на тему "Бакинская инициатива человеческого развития для устойчивости к изменению климата" в рамках COP29.

Он отметил, что работа Фонда охватывает важнейшие потребности развития, такие как здравоохранение, образование, социальная защита и средства к существованию.

"Мы уделяем приоритетное внимание потребностям детей, молодежи, женщин и маргинальных групп, а также обеспечиваем каждому возможность построить лучшее будущее. Многие из наших проектов способствуют повышению устойчивости путем устранения сложных рисков, связанных с климатическим кризисом", - сказал он.