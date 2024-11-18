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Глава Адаптационного фонда: Более 3 млрд человек крайне уязвимы к последствиям изменения климата

Глава Адаптационного фонда: Более 3 млрд человек крайне уязвимы к последствиям изменения климата Сегодня более 3 млрд человек крайне уязвимы к последствиям изменения климата, что резко повышает актуальность коллективных действий.
COP29
18 ноября 2024 г. 12:33
Глава Адаптационного фонда: Более 3 млрд человек крайне уязвимы к последствиям изменения климата

Сегодня более 3 млрд человек крайне уязвимы к последствиям изменения климата, что резко повышает актуальность коллективных действий.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Адаптационного фонда (АФ) Лукас ди Пьетро на совместном заседании на тему "Бакинская инициатива человеческого развития для устойчивости к изменению климата" в рамках COP29.

Он отметил, что работа Фонда охватывает важнейшие потребности развития, такие как здравоохранение, образование, социальная защита и средства к существованию.

"Мы уделяем приоритетное внимание потребностям детей, молодежи, женщин и маргинальных групп, а также обеспечиваем каждому возможность построить лучшее будущее. Многие из наших проектов способствуют повышению устойчивости путем устранения сложных рисков, связанных с климатическим кризисом", - сказал он.

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Версия на английском языке Adaptation Fund: Over 3 billion people extremely vulnerable to climate change impacts
Версия на азербайджанском языке Adaptasiya Fondunun sədri: Üç milyarddan çox insan iqlim dəyişikliyinin təsirlərinə qarşı olduqca həssasdır

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