Посол: Канада надеется на сотрудничество с Азербайджаном в рамках COP29
Посол: Канада надеется на сотрудничество с Азербайджаном в рамках COP29Канада надеется на сотрудничество с Азербайджаном в решении насущной глобальной проблемы - изменения климата, поскольку в ноябре текущего года в Баку состоится климатическая конференция COP29.
Канада надеется на сотрудничество с Азербайджаном в решении насущной глобальной проблемы - изменения климата, поскольку в ноябре текущего года в Баку состоится климатическая конференция COP29.
Как сообщает Report, об этом посол Канады в Азербайджане Кевин Гамильтон написал на своей странице в социальной сети "Х".
"Поздравляем народ Азербайджана по случаю Дня независимости. Канада надеется на сотрудничество с вами в решении самой насущной глобальной проблемы нашего поколения, поскольку позднее в этом году в Баку состоится COP29 и будут предприняты международные усилия по борьбе с изменением климата. Мы также подчеркиваем наш оптимизм в отношении того, что 2024 год ознаменует новую эру процветания, мира и стабильности на всем Южном Кавказе", - написал дипломат.
29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия столица Азербайджана примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.
Congratulations to the people of Azerbaijan, as your nation celebrates its Independence Day! Canada looks forward to working with on the most pressing global issue of our generation when, later this year, Baku plays host to #COP29 and intn'l efforts to confront climate change.… pic.twitter.com/zf5yWB9WAX