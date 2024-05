Посол: Канада надеется на сотрудничество с Азербайджаном в рамках COP29

Канада надеется на сотрудничество с Азербайджаном в решении насущной глобальной проблемы - изменения климата, поскольку в ноябре текущего года в Баку состоится климатическая конференция COP29.

Как сообщает Report, об этом посол Канады в Азербайджане Кевин Гамильтон написал на своей странице в социальной сети "Х".

"Поздравляем народ Азербайджана по случаю Дня независимости. Канада надеется на сотрудничество с вами в решении самой насущной глобальной проблемы нашего поколения, поскольку позднее в этом году в Баку состоится COP29 и будут предприняты международные усилия по борьбе с изменением климата. Мы также подчеркиваем наш оптимизм в отношении того, что 2024 год ознаменует новую эру процветания, мира и стабильности на всем Южном Кавказе", - написал дипломат.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия столица Азербайджана примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.